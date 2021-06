El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó este viernes varios esfuerzos para ayudar al desmantelamiento de grupos criminales dedicados a la trata de personas y la explotación sexual de menores en el estado.

Entre los esfuerzos presentados están varios nuevos equipos de personal dedicados a apoyar a los departamentos de policía en todo el estado a erradicar este problema.

Bonta destacó que “desafortunadamente” la pandemia de covid-19 solo ha servido para exacerbar muchos de los riesgos subyacentes que conducen a la trata de personas en el estado, por lo que es necesario que haya más personal designado por la Fiscalía para combatir este crimen.

Many CA businesses are required to post a #HumanTrafficking Model Notice w/phone numbers to seek help or report unlawful activity.

The model notice is available in two dozen languages on CADOJ's website: https://t.co/ipqvuYZ0Ug. pic.twitter.com/4kyHIf1Pz0

