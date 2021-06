Eric Adams recibe respaldo del concejal municipal Rafael Salamanca Jr.

Tweet on Twitter

El candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, recibe el respaldo del miembro del Concejo Municipal, Rafael Salamanca Jr., lo que le permite tener mayor acercamiento con la comunidad latina en el Condado de El Bronx.

A menos de 4 meses de las elecciones primarias, la batalla por el electorado latino se incrementa, debido a que esta comunidad representa al 20 por ciento de los votantes en la ciudad.

El respaldo de Salamanca Jr. se realizó a través de una conferencia de prensa en el centro de detención juvenil de Spofford, donde Adams fue enviado cuando era adolescente, después de ser arrestado y golpeado por oficiales del NYPD.

Rafael Salamanca Jr., calificó al presidente de Brooklyn como un luchador para los neoyorquinos comunes porque ha comprendido sus luchas durante varias décadas.

“La gente de El Bronx y todos los neoyorquinos necesitan un campeón en el Ayuntamiento, y Eric Adams cumplirá con ellos. Acabará con las desigualdades e injusticias que nos han acosado durante tanto tiempo”, dijo el representante del Distrito 17.

El electorado de El Bronx predominantemente latino y uno de los más afectados de la pandemia del COVID-19, se centrará en las propuestas de los candidatos, especialmente la recuperación económica, la lucha contra el aumento de la delincuencia armada, un mejor sistema de salud y viviendas asequibles, temas que mayormente afectan a los hogares latinos.

En su intervención Eric Adams expresó que el centro de detención de menores de Spofford fue un símbolo de lo que está mal en Nueva York.

El Sr. Adams después de haber permanecido detenido en Spofford lo hizo reflexionar convirtiendo “ese dolor en propósito”, iniciando su camino para trabajar en pro de los neoyorquinos, lo que también le permitió ingresar al NYPD, y luego convertirse en político.

Una experiencia que ha usado en la campaña, al presentarse como el principal candidato para mantener segura a la ciudad de Nueva York, a raíz del aumento de la delincuencia armada.

“Pasé la noche aquí cuando tenía 15 años, pocas horas después de que los oficiales me golpearon repetidamente en el sótano del Precinto 103. Pero hoy me postulo para alcalde. Y mañana estaré en el Ayuntamiento. Y que me condenen si otro joven pasa por lo que yo pasé sin la ayuda que una ciudad debería brindar”, dijo Eric Adams.

Su experiencia como veterano de la política neoyorquina, hace que Adams se identifique como un alcalde de la clase trabajadora, por lo que, asegura priorizar su gestión por ellos, desde su primer día en la alcaldía.

Ese mismo día Eric Adams presentó su plan para mejorar los resultados hacia los jóvenes con respecto al tema de justicia juvenil, ampliando los espacios en las comunidades de mayor riesgo.