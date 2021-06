El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este martes una polémica ley que prohíbe a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes femeninos de ámbito escolar con el argumento de que de esa manera se protege la "integridad" de esas competencias.

En un acto público en Jacksonville, DeSantis firmó la ley SB 1028 y resaltó que ahora en Florida "las chicas van a jugar con las chicas y los chicos van a jugar con los chicos".

De la prohibición solo se salvan las niñas transgénero de escuelas elementales.

En el resto de competencias escolares y deportivas femeninas patrocinadas por los centros de enseñanza solo podrán participar deportistas que hayan nacido mujeres.

La ley pasó a pesar de las objeciones de sus opositores el trámite parlamentario.

In Florida, we’re going to do what’s right and we won’t be cowed by pressure from woke corporations. They will not dictate the policies in Florida – not now, not ever. Florida will stand strong and protect women's sports and opportunities.

Watch more: https://t.co/tX9Iqit5uw pic.twitter.com/B4tohDyHZd

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 1, 2021