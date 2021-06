El Celebrity Edge se convirtió este sábado en el primer crucero en navegar con pasajeros desde un puerto de Estados Unidos después de 15 meses de prohibición por la pandemia y marcó así el inicio de "un nuevo amanecer" para el sector, según la empresa propietaria.

El Puerto Everglades, situado en las inmediaciones de Fort Lauderdale, despidió al crucero de la empresa Celebrity Cruises, parte del Grupo Riyal Caribbean.

"#La esperanza flota. Hoy marca el renacimiento de nuestra empresa y nuestra industria, ya que nuestro hermoso Celebrity Edge zarpa hacia una nueva experiencia de lujo que, una vez más, alimentará el amor de la gente por los viajes", escribió en Twitter Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y directora ejecutiva de la empresa.

#HopeFloats. Today marks the rebirth of our company and our industry, as our beautiful Celebrity Edge sets sail on a new-luxury experience that will - once again - feed peoples’ love of travel. pic.twitter.com/2Pz2uddqOF

— Lisa Lutoff-Perlo (@LisaLutoffPerlo) June 26, 2021