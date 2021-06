Tras el paro obligado por la pandemia, el Festival LALIFF , fundado por el legendario actor hispano Edward James Olmos, vuelve este miércoles a las salas para celebrar su vigésimo aniversario.

"Si las películas que salen son buenas, la gente va a ir a las salas más que nunca. Los cines van a explotar", aseguró Olmos, quien se mostró muy optimista acerca del futuro de la gran pantalla tras más de un año en blanco por culpa del coronavirus.

LALIFF es la fiesta más importante del cine latino en el corazón de Hollywood y su edición número veinte se celebrará desde este miércoles hasta el próximo domingo.

Como el resto de grandes eventos de cine, LALIFF se realizó en 2020 de manera virtual debido a la pandemia.

Pero este año, el festival situará de nuevo a las salas en el centro de su oferta, aunque el programa también se podrá disfrutar de forma digital y desde casa para quienes no estén todavía preparados para volver a los cines.

Para Olmos, el coronavirus llevó a la industria audiovisual a buscar maneras de compaginar el "streaming" con los eventos presenciales.

"Esta es una cosa maravillosa que hemos podido entender", dijo el actor de "Blade Runner" (1982) y "Stand and Deliver" (1988) en referencia a la naturaleza híbrida de la nueva edición de LALIFF.

No obstante, Olmos admitió que, por mucho que el espectador tenga la mejor televisión posible o el proyector más avanzado en su salón, no hay nada comparable a la experiencia de ver una película en una sala de cine.

CINE LATINO EN EL PASEO DE LA FAMA

El emblemático TCL Chinese Theatre, situado en el Paseo de la Fama y que es uno de los cines más famosos de Los Ángeles, acogerá este miércoles la inauguración de LALIFF con la proyección de "7th & Union", del director Anthony Nardolillo y que tiene como protagonista a Omar Chaparro

La cinta que clausurará el festival -también en el TCL Chinese Theatre- será "Women is Losers", ópera prima de la cineasta Lissette Feliciano y cuyo elenco lidera Lorenza Izzo.

"Algo azul", de Mariel García-Spooner; "Blursday", de Sergio Guerrero; "Las mejores familias", de Javier Fuentes-León, y "Papi", de Noelia Quintero, son otros títulos destacados del programa del festival.

Además, LALIFF incluye entre sus proyecciones algunos documentales como "Rita Moreno: A Girl Who Decided to Go for It", de Mariem Pérez Riera, que se estrenó con mucho éxito en la pasada edición de Sundance.

"IN THE HEIGHTS" PARA MIRAR AL FUTURO

Uno de los platos fuertes de LALIFF llegará este viernes con una proyección especial del esperadísimo musical latino "In the Heights", que se estrenará en cines y HBO Max el 10 de este mes.

Basado en el éxito de Broadway de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, "In the Heights" presenta un espléndido reparto, liderado por Anthony Ramos y Melissa Barrera, y se adentra en el barrio neoyorquino de Washington Heights para dar forma a un brillante musical en el que los ritmos latinos son los absolutos protagonistas.

Olmos no se ahorró elogios para esta cinta. "Es una película tan bonita... La música, las canciones, los bailes, su drama, su comedia. Es maravillosa", indicó antes de augurar que "In the Heights" tendrá un lugar en los Óscar del próximo año.

En este sentido, el fundador del festival confió en que "In the Heights", que es una de las apuestas clave de Warner Bros para este verano, abra camino para que otros estudios den más espacio a las historias latinas.

"Tuvimos mucho éxito con 'Selena' (1997), con "La bamba" (1987) y con "Stand and Deliver" (1988), pero (los estudios) no abrieron la caja. Pasamos por la puerta, pero cerraron luego esa puerta", lamentó.

En cualquier caso, el actor, que durante décadas ha trabajado para que exista una representación más diversa en películas y series, aseguró que Hollywood está cambiando poco a poco y se está dando cuenta del importante peso que tiene el público latino. EFE