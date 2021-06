Varias personas fueron detenidas tras un tiroteo en Miami Beach, que dejó dos heridos en una zona de restaurantes, el colofón de un violento fin de semana largo por el Día de los Caídos en el condado de Miami-Dade, donde ha habido al menos tres muertos y más de una treintena de heridos de bala.

Cuando faltaba menos de media hora para la medianoche, la policía recibió varías llamadas avisando de que se estaba registrando un tiroteo, y al llegar al lugar los agentes encontraron a dos personas heridas de bala, una en un hombro y otra en una pierna, según informó el Departamento de Policía de Miami Beach.

Los heridos fueron llevados a un hospital y la policía se dedicó a interrogar a personas que presenciaron los hechos y a la búsqueda de sus responsables.

Incluso se llegó a cerrar uno de los puentes que conectan Miami Beach, que es una isla, con el continente para atrapar a los autores.

La policía detuvo a un número no determinado de personas por su presunta relación con el tiroteo, según las cuentas en redes sociales de la policía de Miami Beach.

El fin de semana del Día de los Caídos, que se conmemora el último lunes de mayo, marca tradicionalmente el inicio de la temporada estival en EEUU y miles de estadounidenses de otros estados eligen las playas de Miami como destino para el "puente".

Este año, el primero después de los cierres por la pandemia en 2020, las autoridades temían un estallido de la violencia en Miami Beach y tomaron medidas para impedirlo.

Sin embargo, fue en otras partes de Miami-Dade donde se produjeron los hechos más violentos.

A medianoche del viernes una persona murió y al menos seis resultaron heridas a raíz del ataque de un hombre armado que se dio a la fuga en Wynwood, el barrio artístico de Miami-Dade.

En otro hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, tres personas que llegaron en una camioneta dispararon contra la multitud que salía de un concierto de música urbana en el salón de banquetes El Mula, en la ciudad de Hialeah, en el noroeste de Miami-Dade.

La policía del condado divulgó este lunes un vídeo en el que se ve a tres personas encapuchadas saliendo de una camioneta blanca con armas y regresando en cuestión de segundos para emprender la huida.

*RELEASE OF VIDEO SURVEILLANCE* We are releasing video footage of the vehicle/subjects involved in the shooting that occurred in Northwest Miami-Dade on 5/30/21 that left two deceased and 21 others injured. Anyone with information is URGED to contact @CrimeStopper305 immediately. pic.twitter.com/X2jlxYFrEL

