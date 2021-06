Al menos cuatro personas murieron este sábado y una quinta resultó herida después de que un globo aerostático chocara contra una línea de alta tensión en Alburquerque, en el estado de Nuevo México.

Así lo confirmó el Departamento de Policía de Alburquerque en su cuenta de Twitter.

The male adult who was transported to the hospital succumbed to his wounds. Our prayers go out to the friends and family of all five people who tragically lost their lives.

— Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 26, 2021