Comienza el mes de la Historia Afroamericana

Al comenzar el Mes de la Historia Afroamericana, NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, lanza hoy un nuevo recurso centralizado para new yorkers y visitantes, The Black Experience en NYC, disponible en nycgo.com/TheBlackExperience.

Con nuevas guías de vecindario, videos, entrevistas, artículos, resúmenes de negocios propiedad afroamericana y más que se agregarán con el tiempo, este centro de contenido está dedicado a celebrar la diversidad y los matices dentro de la comunidad negra de la ciudad de Nueva York y todo lo que lo hace único en el mundo. También se destacarán los eventos y celebraciones oportunos, incluida la programación cultural dinámica, que se ofrece tanto de forma virtual como en persona durante este Mes de la Historia Afroamericana y más allá.

“Al comenzar el Mes de la Historia Afroamericana esta semana, estamos emocionados de lanzar este nuevo recurso permanente que celebra la cultura Afroamericana y la experiencia de viajar Afroamericana en la Ciudad de Nueva York. NYC & Company, se compromete en hacer aún más para mejorar la vibrante y diversa comunidad negra de la ciudad durante todo el año, mostrando las muchas experiencias auténticas que ofrecen los cinco condados”, dijo Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

Con la población afroamericana más grande de cualquier ciudad en los Estados Unidos, la cultura negra es parte integral de la identidad de la ciudad de Nueva York, desde su música y estilo de renombre mundial, su célebre escena gastronómica, sus artes visuales y escénicas, los negocios locales y más. La ciudad es el destino urbano más visitado en los EE.UU por esta comunidad, y representa casi uno de cada cinco visitantes a los cinco condados *.

NYC & Company ha recopilado 21 formas de celebrar el Mes de la Historia Afroamericana en 2021 en Nueva York:

The Black Experience en Nueva York

Como parte del lanzamiento, NYC & Company presentó un nuevo video dinámico que celebra la vitalidad y los matices culturales de la comunidad negra de la ciudad de Nueva York, que enriquecen la diversidad de la ciudad y brindan una experiencia como ninguna otra en el mundo.

El contenido nuevo y recientemente agregado también incluye guías de vecindario de propiedad afroamericana que destacan negocios y experiencias de visitantes en Harlem, Bedford-Stuyvesanty Flatbush (con muchos más próximamente), y Cartas de amor a la Ciudad de Nueva York de líderes de la comunidad negra, incluido Tenicka B. (Ejecutivo sin fines de lucro y creador de contenido digital), Donde Green (fotógrafo y director con sede en Nueva York, Bronx Narratives), Rondel Holder (director sénior, contenido multicultural, NYC & Company y fundador, Soul Society 101) y Sade Lythcott (director ejecutivo, National Black Theatre).

Otros aspectos destacados incluyen videos selectos de All In NYC: Portadas, que cuentan las historias de propietarios de pequeñas empresas y líderes comunitarios en los cinco condados, incluido el propietario histórico de Neir's Tavern Loycent Gordon, la librería del Bronx The Lit. Bar's Noëlle Santos y Shelley Worrell de Caribbeing y Little Caribbean, y otros.

The Black Experience en NYC también destaca los sitios de historia y cultura afrodescendientes en los cinco condados y las formas de apoyar a la comunidad negra de la ciudad, incluidos los restaurantes de propiedad de negros y tiendas de propiedad de negros, entre otros recursos.

Se agregará nuevo contenido e información de manera regular y continua en nycgo.com/TheBlackExperience.

21 formas de celebrar el Mes de la Historia Afroamericana 2021 en Nueva York

NYC & Company ha destacado 21 formas de celebrar el Mes de la Historia Afroamericana 2021 en la ciudad de Nueva York, a continuación. Para más actividades virtuales, los visitantes pueden consultar la colección del Mes de la Historia Negra en nycgo.com/TheBlackExperience.

1. NYC Restaurant Week® To Go se ha extendido oficialmente hasta el 28 de febrero. Los neoyorquinos pueden pedir comida para llevar/entrega a domicilio por $20.21 en más de 570 restaurantes, incluida esta colección de casi 40 restaurantes de propiedad afroamericana que participan en el programa.

2. El prestigioso Alvin Ailey American Dance Theatre está compartiendo videos de actuaciones anteriores en el escenario con Ailey All Access, incluido un foco actual sobre Chroma de Wayne McGregor, Grace de Ronald K.Brown, Takademe de Robert Battle y Revelations de Alvin Ailey, todos realizados en el Lincoln Center. Además, como parte de Ailey Extension, los estudiantes pueden explorar una variedad de técnicas de danza de toda la diáspora africana con talleres y clases durante todo el mes de febrero.

3. El Museo de las Artes del Bronx ha extendido su exhibición Sanford Biggers: Codeswitchhasta el 5 de abril, presentando más de 50 obras basadas en colchas del artista residente en Nueva York, cuyo trabajo entrelaza el arte contemporáneo con la historia y tradiciones afroamericanas.

4. El 19 de febrero, Centro de Literatura Negra de CUNY ofrecerá un panel de discusión en línea gratuito sobre We Are Worth Fighting For: A History of the Howard University Student Protest of 1989, con el Dr. Joshua Myers de Howard University; El alcalde Ras J. Baraka de Newark, Nueva Jersey; April R. Silver de AKILA WORKSONGS; y la escritora asha bandele.

5. Downtown Alliance se ha asociado con el fundador de Black Gotham Experience, Kamau Ware, en una nueva serie escrita sobre la diáspora africana en Nueva York y el papel del Bajo Manhattan en esas historias. La primera pieza de Ware se centra en the Slave Market at Pearl Street and Wall Street.

6. A partir de mañana, 5 de febrero, Flushing Town Hall presenta Black History Trilogy, una serie especial de tres partes con actuaciones de Alton Fitzgerald White, Lillias White y André De Shields de Broadway.

7. Con Harlem Heritage Tours, las personas pueden explorar la rica historia del vecindario del Alto Manhattan, con visitas guiadas que cubren temas como el Renacimiento de Harlem, el movimiento estadounidense por los derechos civiles y más.

8. Inside Out Tours ofrece versiones en persona y virtuales del Recorrido a pie por el subterráneo del Bajo Manhattan NYC, que explora las raíces coloniales de la ciudad de Nueva York, incluido el sitio del primer mercado de esclavos de la ciudad, una antigua parada en el ferrocarril subterráneo, el African Burial Ground Memorial y más.

9. El Centro de Artes y Aprendizaje de Jamaica está lanzando programas virtuales del Mes de la Historia Afroamericana que incluyen programas emocionantes, impactantes y continuos en danza, música, cine, palabra hablada, teatro y más.

10. El Museo de Arte Leslie-Lohman, el único museo de arte LGBTQ dedicado en el mundo, reabrirá sus puertas este sábado 6 de febrero. Aquellos que deseen experimentar el museo desde casa este mes pueden ver la nueva película de performance Rashaad Newsome: Black Magic, que celebra la resistencia y la fuerza de la comunidad Black Queer.

11. Louis Armstrong House Museum presentará The Real Ambassadors in Concert el 9 de febrero. El concierto gratuito en línea celebrará el álbum de 60 años de Dave e Iola Brubeck, que presenta un musical de jazz escrito en honor de Louis Armstrong.

12. The Metropolitan Opera celebra el Mes de la Historia Negra con dos semanas de Nightly Opera Streams con algunas de las mejores actuaciones de cantantes afroamericanos de los últimos 50 años, como Kathleen Battle, Lawrence Brownlee, Jessye Norman, Eric Owens, Leontyne Price, Florence Quivar, Shirley Verrett y otros.

13. Reconstrucciones: arquitectura y negritud en América

debuta en el Museo de Arte Moderno (MoMA) el 20 de febrero, explorando cómo la arquitectura, la negritud y el racismo anti-negro se cruzan, con 10 piezas recientemente encargadas en exhibición por primera vez. La exhibición estará en exhibición hasta el 31 de mayo.

14. Este mes, el Museo de Alimentos y Bebidas de Brooklyn (MOFAD)

presenta seis programas en línea que celebran las contribuciones de chefs, destiladores, activistas afroamericanos y más. La serie destaca temas de la próxima exposición African / American: Making the Nation’s Table del museo, que se ha retrasado desde marzo de 2020.

16. Desde el 17 de febrero hasta el 6 de junio, el Nuevo Museo presenta Grief and Grievance: Art and Mourning in America. Con obras de 37 artistas en video, pintura, escultura, fotografía y más, la exposición aborda el concepto de duelo, conmemoración y pérdida en respuesta a la violencia racista que experimentan las comunidades negras en todo el país.

17. La edición virtual número 28 del Festival de Cine Africano de Nueva York se llevará a cabo desde hoy hasta el 14 de febrero en Film at Lincoln Center y desde el 18 de febrero hasta el 4 de marzo en el Maysles Documentary Center, destacando 10 largometrajes y 21 cortometrajes de África, Europa, América del Norte y Sudamerica.

18. Del 15 al 19 de febrero, Queens Botanical Garden presentará en línea Celebrating Black Botanists: Midwinter Break Family Virtual Series, celebrando a los botánicos y científicos negros históricos con demostraciones de sus descubrimientos, actividades sugeridas en el hogar y una introducción a las organizaciones dirigidas por BIPOC que llevan a cabo sobre el legado de su trabajo.

19. The Shed estrena una nueva película y un recorrido de audio autoguiado de Kamau Ware (Black Gotham Experience) titulado Fighting Dark, que explora la historia de violencia racial y resistencia de Manhattan y Brooklyn en el siglo XIX, incluidos los disturbios raciales de julio de 1863.

20. En conjunto con su Women of the Nation Arise! exposición, el Museo de Staten Island presentará un debate en línea, Drusilla Poole y los sufragistas locales en sus propias palabras, el 18 de febrero. La sesión destacará el trabajo de los sufragistas locales, incluida Drusilla Poole, cuya organización, la Unión Cívica y Política de Mujeres, alentó Mujeres negras en Staten Island para votar y aprender sobre política.

21. Para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, 20. la serie Virtual Arts-in-Education del St. George Theatre presentará a los estudiantes de los grados K-5 a conceptos como libertad, integración e igualdad al contar las historias del activista de derechos civiles Dr. Martin Luther King Jr. y el béisbol. leyenda Jackie Robinson. Los programas están disponibles para su visualización hasta el 28 de febrero.

22. Este sábado 6 de febrero, el Studio Museum de Harlem ofrece un Taller de narración visual como parte de su serie de talleres Memories for the Future. Dirigido por los artistas y narradores visuales Jazmin Jones y Jeannette Rodríguez-Píneda, el taller enseñará a los participantes a utilizar las habilidades de narración visual para crear un cortometraje personal.

Se anima a quienes exploran los cinco condados a usar máscaras, practicar el distanciamiento social y lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia, como se indica en el Compromiso Stay Well de NYC & Company.

Para obtener más información sobre todo lo que hay para ver y hacer en la ciudad de Nueva York, visite nycgo.com