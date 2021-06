La cantante Cardi B ha recurrido a las redes sociales este lunes para presumir con orgullo su segundo embarazo, tras el nacimiento de Kulture hace tres años con su esposo, el también rapero Offset.

La intérprete de origen dominicano dio a conocer su avanzado embarazo durante la ceremonia de los premios BET el domingo en Los Ángeles donde subió al escenario con un ceñido mono de Dolce & Gabbana con una apertura en el centro que mostraba su panza de varios meses.

A su vez, envió un comunicado a los medios y en su página de Instagram publicó una foto de su embarazo.

La estrella de la música urbana también publicó en su página en Instagram una foto donde está desnuda, cubriendo su busto, mientras su marido le abraza con las manos alrededor de su vientre.

La foto está acompañada por un mensaje sobre su relación de pareja: "Nos escuchamos uno al otro, nos comunicaos, oramos y entonces Dios nos bendijo y a nuestra familia con otra pequeña bendición".

"Nuestro hogar se siente tan bendecido... Muchas gracias a todos por las felicitaciones y sus buenos deseos", indica además su mensaje.

La premiada y controvertida artista también publicó otra foto en la que está junto a su hija Kulture, quien tiene su mano puesta sobre la barriga de su madre y ambas están vestidas de la misma forma: un vestido largo blanco y un gigantesco turbante.

I just know these two will love each other soo much and argue soo much since they're 3 years apart...just like me and Henny 😩. But one thing for sure is they'll have each other’s back like no one else ever will 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Tf1Pl5cDem

— iamcardib (@iamcardib) June 28, 2021