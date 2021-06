El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó este sábado el Mes de la Herencia del Inmigrante 2021 recalcando que esta es una época para conmemorar las raíces inmigrantes de los residentes del Estado Dorado.

Newsom aseguró que casi todos los californianos pueden tener una herencia de otra nación.

“Nunca debemos olvidar que muchos de nosotros estamos aquí porque nuestros antepasados creyeron en la promesa de este lugar”, resaltó el gobernador demócrata.

Añadió que es un deber honrar y celebrar las contribuciones de los inmigrantes que vinieron a Estados Unidos para trabajar duro, y buscar una mejor vida para ellos y sus hijos.

La proclamación también sirvió para que Newsom destacara el aporte de la mano de obra inmigrante en la lucha contra la pandemia de la covid-19 al estar presentes en una gran cantidad de trabajos esenciales.

“La pandemia subrayó lo que ya sabíamos… los inmigrantes son esenciales”, advirtió el gobernador.

In CA, we know our economy, universities & communities are stronger because of the nearly 11 million immigrants who call this state home.

This Immigrant Heritage Month, let us continue to recognize & celebrate immigrants of the past, present, & future.https://t.co/O1zrSCSmxw

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) June 5, 2021