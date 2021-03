Bryanne: “Mi inspiración fue el miedo y la esperanza”

By

ENTREVISTA EXCLUSIVA

En los últimos tiempos, han incursionado en el mundo de la música, varios cantantes jóvenes, pero lo que si es interesante en nuestra entrevistada de hoy, es que a sus trece años es ya una compositora profesional Bryanne, tiene 13 años y en estos días esta estrenando su nuevo sencillo titulado “Unidos”, una canción cuyo tema es esperanza para aquellos que con motivo del Coronavirus que azota al mundo siente tristeza y hasta depresión.

A pesar de ser una novel intérprete, ha contado con el apoyo de grandes productores y

compositores como: Eliel conocido como “el que habla con las manos”, y los productores: Gaz Wez, Acid y Wise “The Golden Pen”.

Las letras de sus temas siempre tienen un mensaje positivo para la juventud que la escucha y su nuevo proyecto “Unidos” no es la excepción.

“Unidos” nació del miedo transformado en esperanza. La melodiosa voz de Bryanne se

convierte en conmovedoras palabras de aliento para quienes han tenido que sobrellevar la crisis del Coviv-19 y, mas que nada, a todos los que han perdido a sus familiares a causa de la pandemia.

Esta talentosa intérprete estrena su sencillo conjuntamente con su videoclip que demuestra su versatilidad y sus ganas de triunfar en la industria de la música latina.

Bryanne inició su carrera musical a muy temprana edad, tomando clases de canto desde los siete años y baile en diversos estilos como la salsa, el hip-hop y el ballet.

A pesar de haber nacido en Miami, conserva sus raíces latinas y su idioma español a la perfección.

Bryanne ha inclinado su estilo musical hacia el género urbano y la balada pop. Sus primeros sencillos “No Me Voy a Enamorar” y “Amistad”, han tenido un excelente recibimiento por parte del público, generando más de 150 mil reproducciones en su canal oficial de YouTube (Bryanne´s Music), en el que cuenta con más de 2 mil suscriptores.

¿Cuántos discos tienes?

-Tengo varios sencillos grabados, el cual ha tenido una gran aceptación y en estos momentos estoy trabajando en mi nuevo álbum, para el cual ya contamos con tres videos musicales listos para compartir.

En este nuevo álbum tenemos productores de grandes nombres como Eliel a

quien se le conoce como el que habla con las manos y Wise The Golden Pen entre otros.

¿Quién escribió este tema y cómo te sientes de la situación que estamos viviendo?

-El tema fue escrito por Dangel, además mi mamá y yo, estuvimos mucho tiempo encerradas en casa junto a mi familia y de ahí comenzaron las ideas.

Me puse un poco melancólica y con la ayuda de Dangel pudimos unir nuestras ideas y así fue como salió este tema “Unidos” nos enfocamos sobre la situación que está viviendo el país, y sobre todo las familias que no han podido despedirse de sus seres queridos, ni si los verán por última vez.

Esta pandemia me hizo madurar y ver el mundo diferente y de estar bendecidos por tener salud y a mi familia unida en casa. Extraño a mis amigos de la escuela, pero gracias a la tecnología puedo comunicarme con ellos fácilmente.

¿Qué fue exactamente lo que te impulsó y cómo fue el momento que decidiste cantar un tema cómo “Unidos”?

-Sinceramente fueron días, meses muy difíciles, sobre todo para los jóvenes de mi edad.

Estamos acostumbrados a tener libertad y poder disfrutar del sol, la playa, los amigos, la familia y sobre todo lo más que me impulso fue el no poder ir grabar temas como siempre lo hacía.

¿Por qué?

-Cada vez que tenía ganas de grabar me iba con mi mamá al estudio y podía pasar horas sentada creando música. Amo lo que hago. “Unidos” es un tema el cual quedará en mi memoria siempre.

Fue grabado en un momento de desesperación y frustración al ver cómo tanta gente moría, yo espero que el próximo año venga bendecido para todos.

¿Quiénes son tus ídolos y con quién te gustaría cantar?

-¡Mis ídolos son muchos! Tengo solo 13 años y tengo muchos ídolos... en el mercado americano definitivamente Ariana Grande me parece súper talentosa, muy bonita y claro, a quien no le gustaría tener una colaboración con ella.

Y como mi música va al lado latino amo a Lunay, me parece muy lindo, súper carismático, y con un talento increíble, soy su fan número uno.

Karol G me gusta mucho al igual que Anuel AA, me encanta su música.

Natti Natasha por supuesto, ¡a quién no le gusta! Me encantaría un tema con Farruko, muchos de mis temas tienen su estilo y creo que un dúo entre nosotros sería algo muy divertido.

¿Siempre estás pendientes de las noticias?

-En realidad, no, a veces las noticias asustan, y prefiero tener una vida llena de alegría. Sólo las veo en esta pandemia porque es algo inevitable están por todos lados. TikTok, Instagram, Twitter… mis padres hablando en la casa, todo es Covid19.

¿Es la primera vez que una situación te llevó a escribir una canción?

-Definitivamente, temas como este sí, aunque te confieso algo.... también cuando me enamoro me pongo muy creativa para componer.

¿Has estudiado música?

-Sí claro, todavía tomo mis clases de canto. Comencé desde muy pequeña y también tomo mis clases de baile.

¿Quiénes son tus compositores y intérpretes favoritos?

-Pues obviamente los que están trabajando mi nuevo álbum, por eso los escogí a ellos. Para mi Wise es un gran compositor, él sabe el estilo que me gusta y sabe usar las metáforas para alguien de mi edad y eso es muy importante.

Y sobre intérpretes creo que me gustan muchos, Natti Natasha me encanta y Becky G, porque a la hora de interpretar los temas lo hacen con gran pasión.

¿Quién te gustaría que cantara una de tus canciones?

-Farruko, me encanta por su estilo de voz.

¿Cuál es tu gran sueño?

-Mi gran sueño es poder mostrarle al mundo quien soy, que conozcan mi música y que no importa de donde vengan.

También me encantaría poder tener una fundación para que los desamparados que viven en las calles tengan un lugar seguro y comida caliente todos los días.

Cada vez que pasamos frente a ellos en el carro le digo a mi mamá que paremos a comprarle comida y se la llevamos.

¿En qué crees más en la suerte o en el talento?

-Bueno eso es duro de contestar. Creo que es una combinación, el talento es súper importante, sino tienes talento es difícil, pero si con el talento no tienes la suerte de estar con el equipo correcto también es difícil.

¿Continuarás con tu carrera artística?

-Claro, hasta que Papá Dios me lo permita. Soy joven y tengo una vida por delante y con la ayuda de mi mamá y mi equipo lo lograré.

¿Estas satisfecha de lo que haces?

-Mucho, creo que a mi corta edad y tener la oportunidad que he tenido en la grabación de mi nuevo álbum es algo que no es fácil de lograr, y eso me hace sentir súper satisfecha y bendecida.