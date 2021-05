La Liga Antidifamación denunció este lunes que aumentan actos antisemitas en Estados Unidos, tanto en la calle como en internet, tras la escalada bélica entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

"A medida que la violencia entre Israel y Hamás aumentó, estamos siendo testigos de un peligroso y drástico aumento del odio antijudío aquí en casa (Estados Unidos)", afirmó en un comunicado el director general de la ADL, Jonathan Greenblatt.

Greenblatt señaló que la ADL está haciendo seguimiento y analizando los "actos de acoso, vandalismo y violencia, así como el aluvión de abusos" en las plataformas y redes sociales que se registra en todo el mundo.

Today on @NewsHour we discussed the troubling rise in antisemitic #hate and violence. The spike we’ve witnessed in recent weeks has been among the sharpest in recent memory.

It’ll take all of us to combat it. pic.twitter.com/0mZ5tHRNyD

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) May 25, 2021