Infiniti, la división de lujo de Nissan anda de estreno. El nuevo 2022 Infiniti QX55 está por llegar a los concesionarios, y afortunado, que puedo adelantarles a los interesados en la marca mis impresiones del modelo por venir.

El QX55 es una nueva adición a la alineación Infiniti, y aunque exteriormente es muy diferente a lo que el fabricante actualmente tiene en el mercado, cuando pasamos de la apariencia a la sustancia, encontramos un auto muy parecido al QX50.

La remembranza exterior con el original FX de Infiniti es indiscutible, y esto quizá sea lo mejor del nuevo QX55.

El desaparecido FX fue para resumirlo en pocas palabras, un auto revolucionario. Uno de los primeros SUV que se construyó sobre una plataforma basada en un automóvil (lo que ahora llamamos indistintamente un crossover); y mientras que los crossovers contemporáneos se construyen sobre las plataformas de los sedanes familiares de tracción delantera, el FX se basó en la plataforma de tracción trasera de Nissan.

Aunque Infiniti nos presenta el 2022 QX55 como un sucesor espiritual del FX, cuando inquirimos con agudeza, notamos que el “espíritu” quizá bajó solo en forma y no en contenido.

Desde afuera y por dentro

Al equipo de diseño que comanda el cubano americano Alfonso Albaisa, le debemos gratitud por los elegantes diseños que han salido de esa casa en los últimos años. El 2022 QX55 es una buena muestra.

Enseña un perfil aerodinámico y contemporáneo, con dimensiones proporcionadas. Me atrevería a aseverar que en su segmento es el más apuesto. A su estilo le llaman “fastback SUV” o “crossover coupe” con una línea de techo que cae súbitamente, pero a diferencia de algunos modelos similares alemanes que parecen mutilados en la parte trasera, el Infiniti QX55 logra con argucias de diseño un auto más sensual.

La fascia delantera consta de las señales de estilo tradicionales de Infiniti, pero destacan una parrilla cromada no demasiado dominante y accesorios afilados para albergar las luces antiniebla. Lo que distingue al QX55 es la rejilla más grande, que, sin llegar a ser desproporcionada, atrae con una textura única de malla de origami muy vistosa.

La parte trasera del QX55 es más atractiva que ningún otro auto en su clase. Las luces traseras LED segmentadas son un toque muy elegante que conecta la tapa del maletero con los guardabarros traseros con una sensación orgánica similar a una pluma.

Agregue a eso el logo grande de la marca y un spoiler negro incrustado, y presenciará un auto que es vistoso desde cualquier ángulo.

Por atrevido que sea el diseño exterior, el interior se siente mucho más tranquilo. Ha sido prácticamente “trasplantado” desde el QX50. Nuestro modelo de prueba, el tope de gama Sensory, trae asientos delanteros con calefacción y refrigeración y están tapizados en cuero real de dos tonos, con acabado en Monaco Red y Graphite Black. Hay molduras de madera real y accesorios de aluminio de alta calidad.

El asiento trasero es versátil, pues se desliza hacia adelante y hacia atrás para abrir hasta 38.7 pulgadas de espacio para las piernas. Dos adultos viajarían allí cómodamente (excepto si es alguien demasiado alto, pues la línea de techo baja reduce el espacio) pero tres adultos se sentirán algo amazacotados.

Los vidrios laterales laminados ayudan a mantener silencioso el interior, auxiliado por la cancelación activa de ruido a través de los altavoces, pero incluso así, conducido en modo Sport se filtra demasiado ruido del motor.

Equipamiento y seguridad

Infiniti parece seguir simpatizando con una configuración de info-entretenimiento de doble pantalla, con la pantalla superior de 8 pulgadas que proporciona navegación y conexión con teléfonos inteligentes y la secundaria inferior de 7, para trabajar en los ajustes del vehículo, audio y la radio.

Esta configuración es algo anticuada y no deja de ser criticada por algunos. En lo particular no me disgusta, y hasta me parece práctica, aunque debo reconocer que los gráficos y en sentido general todo el sistema, no está al nivel de un auto de lujo como este.

Hay buena dotación tecnológica en el 2022 Infiniti QX55. Incluso el modelo Luxe básico tiene Apple CarPlay inalámbrico (con Android Auto con cable) y conectividad Wi-Fi.

El modelo Essential de gama media agrega otros elementos estándar como 16 bocinas y una cámara de vista envolvente, con asistencia ProPilot opcional.

Nuestro modelo Sensory de alto nivel es el más cargado del grupo, con navegación, una pantalla de visualización frontal o HUD y un sistema de audio Bose premium de 16

bocinas para deleitar a los melómanos.

Infiniti ofrece un dial táctil en la consola central para controlar las entradas en la pantalla superior. Ese dial resulta útil para controlar Android Auto, especialmente teniendo en cuenta que la pantalla se encuentra algo alejada.

El frenado de emergencia y el monitor de punto ciego son prestaciones estándar, mientras que el sistema de seguridad activa ProPilot Assist de Infiniti viene de serie solo para el modelo más caro Sensory, y es opcional en el Essential de gama media.

Es uno de los mejores de su clase, e incluye control de crucero adaptativo, centrado en el carril y asistencia de dirección. Lo probamos en condiciones de tráfico pesado en la autopista y la ejecución es impecable.

En la carretera

Mecánicamente, el 2022 QX55 es casi idéntico a su hermano QX50. Las únicas distinciones principales son que el QX55 viene con tracción total de serie, y la nueva carrocería mejora en rigidez.

El motor es el mismo 4 cilindros turbo alimentado de 2.0 litros que produce saludables 268 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque. La economía de combustible estimada es de 25 millas por galón o 9.41 litros cada 100 km en manejo combinado.

Estos no son malos números, pero tampoco líderes en su clase. Lo decepcionante es que, en la vida real, estos números han sido inferiores.

La transmisión es continua variable o CVT, y esta es quizá, el germen de mi decepción. Entiendo que el conductor “regular”, posiblemente no repare en el desempeño de una de estas transmisiones.

Las CVT han mejorado considerablemente en años recientes, y he probado modelos con ejecución impecable como la del Nissan Rogue.

Pero el tren motor del 2022 QX55 me pareció algo torpe. El auto es rápido con poco retardo del turbo compresor, pero las respuestas a las entradas del acelerador no son siempre lineales.

En mis pruebas cuando encuentro imperfecciones como esta, sobre todo en modelos nuevos, siempre busco auxilio revisando artículos de colegas. Queda la posibilidad por extraña que parezca, de que el brete sea solo del auto que me ha correspondido.

Si bien muchos alaban el desempeño en carretera del 2022 QX55, otros han experimentado la misma sensación de “descoordinación” en la marcha del auto que yo he sentido.

Creo que nadie lo ha expresado mejor que Christian Seabaugh de Motor Trend: “Es como si el motor bailara un tango y la CVT la macarena. Se siente tan ridículo como suena” ha afirmado el periodista.

Creo que, dotando a este Infiniti con una transmisión de doble embrague, lo convertían en un rival más efectivo para los alemanes.

Para escoger

Hay tres acabados del nuevo 2022 Infiniti QX55. Todos tienen la misma opción de motor y transmisión con AWD o tracción total de forma estándar. El básico Luxe comienza en $ 46,500. Este vehículo es más caro que el QX50 de entrada en los $ 37,950, pero en realidad el QX55 es el cupé crossover más asequible de su clase.

En el nivel medio queda el QX55 Essencial por $52,595, mientras que el modelo Sensory de gama alta comienza en $ 57,070. Ya en ese nivel de precio, podrían encontrarse modelos alemanes comparables en prestaciones como el BMW X4 xDrive30i o un Audi Q5 Sportback.

Concluyendo

El nuevo Infiniti QX55 atrae por su excelente diseño, elegante interior y bajo precio base. En la categoría que compite queda muy rezagado por su condición de manejo, pero para el consumidor habitual que lo utilice para los “ires y venires” cotidianos, podría ser una propuesta, sobre todo, si en el futuro consideraría pasarlo a un miembro más joven de la familia.