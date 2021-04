El senador republicano Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta de Estados Unidos, afirmó este miércoles que el país no es racista, en su respuesta al discurso del presidente Joe Biden.

"Cuando Estados Unidos se une, hacemos avances tremendos, pero fuerzas poderosas quieren separarnos", dijo Scott, que no precisó a qué fuerzas se refería, minutos después de que Biden acabara su primera alocución ante ambas cámaras del Congreso.

El mandatario esbozó este miércoles su proyecto de Gobierno, en víspera de cumplir cien días en el poder.

Scott recordó que hace cien años los niños aprendían en la escuela que el color de su piel era su característica más importante y que si su apariencia era de una manera determinada eran considerados inferiores.

Señaló que si actualmente ocurre lo mismo es porque "hay gente haciendo dinero y ganando poder fingiendo que no ha habido ningún progreso en absoluto y redoblando las divisiones".

Black, Hispanic, white and Asian. Republican and Democrat. Brave police officers and Black neighborhoods.

We are all in this together. And we get to live in the greatest country on Earth.

— Tim Scott (@SenatorTimScott) April 29, 2021