Un retrato pintado por Pablo Picasso de Françoise Gilot, la que fuera musa y pareja del artista durante una década, saldrá en mayo a subasta en Nueva York en una venta organizada por Sotheby's, que supone la primera vez que el cuadro llega al mercado en los últimos 35 años y donde se estima que podría alcanzar los 18 millones de dólares.

"Femme assise en costume vert", que podrá verse en la sede neoyorquina de Sotheby's a partir del próximo sábado, pertenece a un excepcional grupo de cuadros que el español creó durante el invierno de 1952 y la primavera de 1953, durante el tiempo en que Picasso y Gilot vivieron juntos con sus dos hijos, Claude y Paloma, en la villa "La Galloise in Vallauris", en Francia.

Appearing at auction for the first time in nearly 35 years, Pablo #Picasso's riveting 1953 portrait of his partner and muse, Francoise Gilot, will be a highlight of our Impressionist & Modern Art on 12 May in #NewYork. https://t.co/oZBwtQJEj2

