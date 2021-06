Por primera vez en la historia, Rybin Studio of Drama está creando presentaciones híbridas para sus clases de graduación, pregrabando las escenas en persona y virtualmente a través de Zoom, durante todo los desafíos que presenta la pandemia.

Apenas en agosto pasado, la escuela de actuación Latina lanzó dos shows virtuales en Youtube para los graduados de 2020, que no pudieron realizar en persona, encontrando una forma creativa alrededor de la tradición del teatro presencial.

Este año, la escuela está volviendo lentamente a la normalidad, mientras trabajan para crear los mejores espectáculos posibles dadas las circunstancias.

Partes de los shows están pregrabados a través de Zoom, mientras que algunos de los estudiantes van en pequeños grupos, después de hacer pruebas de COVID, para filmar escenas en persona. Todas las partes actualmente se están editando juntas, una hibridación única del formato.

Las películas de graduación se transmitirán en vivo a través de Youtube una vez más bajo Rybin Entertainment, celebrando el talento y el arduo trabajo de sus estudiantes después de un año escolar completo de clases de actuación virtual.

El sábado 5 de junio, ¿Es El Final? será presentado por la clase de teatro avanzado, escrito por el maestro, director y editor Andrés López-Alicea, junto con los alumnos.

En el año 2085, una población sin adultos, solo compuesta por niños y adolescentes, vagan por el mundo en busca de resolver este gran misterio. Algunos grupos se han unido buscando alternativas, pero descubren que solo una persona esconde la respuesta.

El sábado 26 de junio, el curso de principiantes presentará Hola, Sol de Nueva York (libro, música y letra por Sophia Angelica), un musical de comedia oscura original que sigue la historia de dos programas de noticias, “Hello, New York y Sunny in New York.

Cuando los productores se enteran de que uno de ellos tiene que ser cancelado, comienza una competencia aventurera y absurda.

Después de más de 39 años de guiar a niños y jóvenes latinos en la industria del entretenimiento, Rybin Studio of Drama y Talent Management continúa tocando las vidas de muchos talentos, ya sea en sus carreras de actuación o desarrollos personales, dando al negocio su reputación positiva en muchas comunidades en el Área Tri-Estatal.

Desde que Susan Rybin los fundó en 1982, las empresas han recibido varios premios, incluyendo el Premio de la Edad de Oro por servicio comunitario de la reconocida organización, The Latino Center on Aging, premios de HOLA y ACE, entre muchos otros.

Trato de dar a los niños y jóvenes un incentivo para confiar y tener confianza en ellos mismos para seguir cualquier carrera, aunque no sea actuación, dijo Rybin.

Rybin Studio of Drama y Rybin Talent Management trabajan mano en mano. El estudio enseña técnicas de actuación y audición a los estudiantes para prepararlos por la agencia de talentos de Rybin.

Susan Rybin es una actriz y empresaria galardonada que comenzó el negocio a los 19 años para ayudar a los jóvenes latinos que no tienen la representación que necesitan para tener éxito en el mundo del espectáculo.

De hecho, muchos actores exitosos han prosperado con la guía de Susan Rybin. Algunas de sus historias de éxito más recientes incluyen a Kevin Chacon (Santiago of the Seas, Jessica Jones), Jesús Del Orden (Kinky Boots, The Lion King en Broadway) y Agatha Celleri (Orange is the New Black, Hustlers).

¿Es El Final? se transmitirá en vivo el sábado 5 de junio y “Hola, Sol de Nueva York” el

sábado 26 de junio, las dos a las 3:00 PM.

Susan Rybin actualmente está haciendo evaluaciones y buscando nuevos talentos para comenzar las clases en septiembre y guiar sus carreras.

Para citas, evaluaciones, o más información sobre Rybin Studio of Drama y Talent Management y para ver los shows, visite sus redes sociales @rybinentertainment,

www.rybinentertainment.com o comuníquese con [email protected]