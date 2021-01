OMS: Cepas británica y sudafricana de COVID presentes en decenas de países

Las variantes británica y sudafricana del coronavirus causante de la COVID-19, más contagiosas que la cepa original, han sido identificadas ya en decenas de países, mientras que la posible mutación brasileña está siendo investigada, señalaron hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud.

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, el irlandés Mike Ryan, declaró en su intervención en el Comité Ejecutivo del organismo que la variante británica se ha identificado ya en 58 países de cuatro continentes, y la sudafricana en 22.

A la hora de repasar la situación actual de la pandemia, ante expertos de todo el mundo, Ryan destacó que la semana pasada se alcanzó una cifra récord de 93.000 muertes por COVID-19 en el planeta, y se teme que esta semana se superen las 100.000.

The new variant has provided an easy scapegoat for the Irish and British governments to cover up their failures in controlling COVID. As always, Mike Ryan lays out the reality. https://t.co/x6AtfkEAqQ

— Allan McDevitt (@ShrewGod) January 14, 2021