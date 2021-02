Nueva York suspende clases y vacunación ante la llegada de una gran nevada

La ciudad de Nueva York decidió este domingo que mañana lunes suspenderá las clases y la campaña de vacunación contra la covid-19 debido a que se espera una fuerte tormenta que podría dejar hasta 45 centímetros de nieve.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que todas las citas para vacunarse contra la covid-19, cuya ola posvacacional está empezando a dar un respiro a la ciudad, serán pospuestas hasta nuevo aviso.

"Lo último que queremos es que nuestras personas mayores salgan a la calle en mitad de una tormenta como esta", aseguró el regidor.

Asimismo, los colegios cerrarán en el sistema escolar más grande de Estados Unidos durante al menos el lunes.

ALERT: Due to inclement weather, @NYCschools buildings are closed tomorrow, Monday, February 1, 2021. All students scheduled for an instructional day will learn remotely, and are expected to log on and engage with their work from home as they do on other remote days.

— NYC Public Schools (@NYCSchools) January 31, 2021