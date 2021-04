El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este viernes una campaña para vacunar empleados de bodegas, supermercados y otros establecimientos de alimentos, considerados trabajadores esenciales durante la pandemia, muchos de ellos latinos, que podrán tener sus dosis contra la covid-19 sin cita previa en organizaciones no gubernamentales.

Los sitios, que estarán abiertos para todos los neoyorquinos elegibles y estarán ubicados en los cinco condados de la ciudad de Nueva York, recibirán cada uno 400 dosis, incluidas las reservadas para estos trabajadores, que deberán acudir con una prueba de empleo.

Se trata de una iniciativa en la que el estado se asoció con la red de médicos latinos Somos y Urban Health Plan, fundada por el ya extinto médico puertorriqueño Richard Izquierdo.

“Brindaremos la vacuna a través de proveedores de salud comunitarios sin fines de lucro con los que se sientan cómodos tratando porque tienen una relación. El Gobierno ni siquiera se presentará", indicó Cuomo al dirigirse a los trabajadores.

"Los trabajadores esenciales fueron los que arriesgaron su seguridad para garantizar que pudiéramos superar esta pandemia y les debemos una enorme deuda de gratitud por su tremendo servicio", argumentó.

Cuomo hizo el anuncio de la campaña para vacunar a empleados en Nueva York, durante una conferencia en la que dio a conocer los nuevos datos sobre la covid-19 y en la que recordó que su familia tuvo en sus comienzos una bodega en Queens, que perteneció a su abuelo.

