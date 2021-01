Nueva York critica al Gobierno por ampliar la elegibilidad sin más vacunas

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó este lunes al Gobierno federal por ampliar la elegibilidad de vacunación contra la covid-19 a los mayores de 65 años sin ampliar la distribución de nuevas dosis y pidió a Pfizer que les permita adquirir las inyecciones directamente.

En una rueda de prensa, Cuomo criticó duramente al secretario de Salud de la Administración saliente, Alex Azar, al que acusó de "defraudar" la confianza pública y "crear caos" al recomendar vacunar, no solo a todo el personal sanitario, sino a los mayores de 65 años, sin ampliar el número de dosis asignadas a cada estado.

I'm demanding @HHSGov Secretary Alex Azar explain his false claim that reserve vaccine doses would be shipped to states—when in fact the fed gov had ALREADY distributed all of those doses and will not be increasing the supply. pic.twitter.com/71uIx2FOq6

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 18, 2021