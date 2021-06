Canadá anunció este viernes que su frontera terrestre con Estados Unidos permanecerá cerrada hasta al menos el próximo 21 de julio para contener la transmisión de la covid-19, una medida que está en vigor desde marzo de 2020 y que se ha extendido de forma mensual desde entonces.

El cierre de la frontera supone la prohibición de realizar viajes considerados no esenciales.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, anunció la medida con un mensaje en Twitter en el que señaló que "la principal prioridad" en la lucha contra la covid-19 "es mantener a los canadienses seguros" y por eso, "en coordinación con EE.UU." se extienden las restricciones a los viajes internacionales no esenciales y con Estados Unidos hasta la citada fecha.

Blair también indicó que el Gobierno canadiense "está planificando medidas para los canadienses, residentes permanentes y otros totalmente vacunados que en la actualidad tienen permitida la entrada en Canadá".

As we have said, the government is planning measures for fully vaccinated Canadians, Permanent Residents, and others who are currently permitted to enter Canada and will provide further details on Monday, June 21.

