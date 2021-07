Jesús Del Orden: El niño criado en Broadway

By

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Desde su debut en el show “Kinky Boots”, hasta su papel principal de Simba en “The Lion King”, Jesus Del Orden ha sido un niño criado en Broadway desde el comienzo de su carrera artístico.

Un joven de ascendencia dominicana y puertorriqueña, Del Orden se inspiró a una edad muy temprana a ser artista, cuando vio a su hermana en clases de actuación, empezando a trabajar en series como “Gotham”.

Los dos hermanos comenzaron con Rybin Studio of Drama, una escuela de actuación para niños y jóvenes latinos en Nueva York, y ahora son clientes de Rybin Talent Management, la agencia de representación artística conectada al estudio.

Del Orden estaba en el medio de su segundo curso de actuación cuando tuvo su primer audición para el personaje de Young Lola en “Kinky Boots”.

El joven de solo ocho años en aquel entonces tuvo que ponerse tacones para su audición, y fue sin miedo, bien preparado, hasta que le dieron el trabajo después de tres audiciones.

Después de dos años en “Kinky Boots”, audicionó para “The Lion King”, y luego de un proceso de audición muy largo, le dieron el papel principal de Young Simba, su carrera en un ascenso natural.

Sin embargo, durante su tiempo en Broadway, Del Orden tuvo que cambiar de escuela porque su no lo apoyaban en su trabajo en Broadway, una forma de bullying que tuvo que sufrir por su éxito y talento.

Pero, lo superó, y a solo los catorce años, Del Orden ha trabajado con celebridades como

Brendon Urie y Billy Porter, en obras de Off-Broadway (“Stu for Silverton”), en series de

televisión (“Sunny Day”, “Sesame Street”), en audiolibros (“New Kid”), en películas (“Life”), y hasta recibió un Premio HOLA en 2017.

En una entrevista exclusiva con Impacto Latino, Del Orden compartió sus experiencias en las artes y los desafíos que ha tenido que enfrentar como un niño criado en Broadway.

¿Qué te inspiró a convertirte en actor?

- Yo diría que fue mi hermana. Vi lo que ella estaba haciendo, y simplemente copié eso, y quería entrar en eso también.

¿Cuál fue tu experiencia entrenando para esta carrera cuando eras niño?

- No se sentían como clases porque era más como divertirse, pero al mismo tiempo estábamos aprendiendo. No sé si podría hablar por todos, pero para mí, fue realmente divertido porque estaba haciendo lo que me encanta hacer.

Cuéntenos la historia de tu primer trabajo.

- Estaba muy bien preparado porque era una audición de Broadway, y todos estaban tratando de ayudarme. Cuando lo conseguí, ni siquiera sabía qué era Broadway, entonces estaba un poco confundido. Pero, cuando me enteré, fue una locura pensar en eso.

¿Cómo fue tu experiencia trabajando en “Sunny Day” en Nickelodeon?

- Sunny Day fue muy normal y simple en comparación con Broadway. Era un programa de Nickelodeon, con mi voz dentro y todo, pero se sintió más tranquilo de lo que estoy

acostumbrado. Todo el mundo era muy agradable, y yo me divertía siempre.

Cuéntanos sobre tu papel principal en “The Lion King”, y una memoria que tengas de la producción.

- Estar en “The Lion King todavía es una locura para mí, porque es un papel muy importante. Todo fue tan divertido, que ni siquiera sentí que estaba trabajando. Me pagaban, pero incluso si no me pagaban, lo habría hecho solo por la experiencia.

Tengo una memoria en la que había una línea donde tenía que hablar sobre comer antílopes y cebras, y me comía una pizza justo antes del show. Entonces, en lugar de decir, Hay antílopes por aquí?, dije, Hay pizza?. Estaba hablando con el personaje de Timón, el actor solo me miró, y tuvo que improvisar. Y nunca comí pizza antes del show otra vez después de eso.

¿Qué le dirías a otros niños de Broadway que sufren de bullying?

- Siempre tenía que salir bien temprano de la escuela para ir al show, y mi escuela simplemente no lo apoyaba. Con el éxito viene el conflicto y celos, y si no les gusta que hagas lo que amas, que eres productivo y creativo, es una señal de que obviamente te estás volviendo exitoso.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu trabajo como artista?

- Siento que durante la pandemia tuve más tiempo para ser más creativo y estar más conmigo mismo. Definitivamente cambió el trabajo que hago porque tenía que conseguir un estudio en mi armario para hacer grabaciones de voz. Hacía todos los trabajos que había conseguido encerrado en un armario.

Broadway finalmente abrirá de nuevo en otoño. ¿Cuáles son tus esperanzas para esta transición?

- Solo espero que todo no se convierta en un problema mayor otra vez. Obviamente, se deben tomar las precauciones necesarias, con el distanciamiento social, la gente se está vacunando, y espero que la gente no evite ir al teatro porque tienen miedo.

¿Qué consejo le darías a otro joven actor aspirante como tú?

- Nunca se sabe con esta industria. Se va a poner difícil. Todo es difícil en la vida. Pero, solo tienes que seguir empujando porque realmente nunca sabes cuándo puede suceder esto para ti. La gente dice que se trata de suerte, y es verdad, pero en realidad, se trata de ti. Tu eres el actor, lo controlas todo, es tu carrera, y solo tienes que seguir adelante, pase lo que pase.