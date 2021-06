Cientos de personas acompañaron este domingo a nueve activistas e inmigrantes en el comienzo de una marcha de 90 millas (145 kilómetros) en Wisconsin que tiene como objetivo dar mayor "visibilidad" a los reclamos de licencias de conducir y ciudadanía para los indocumentados.

Activistas de Voces de la Frontera estimaron en alrededor de 500 personas las que se reunieron en las afueras de la sede de esa institución, en la ciudad de Milwaukee, para alentar a los caminantes durante la primera parte del trayecto, hasta la ciudad de Madison, capital del estado.

Antes de partir, hubo una fiesta con música, baile, comidas latinas típicas y hasta un puesto de vacunación contra la covid-19.

Day 1/9: Immigrant Essential Workers embarked on a 9-day march from Milwaukee to Madison to demand @POTUS & Congress keep promises made to immigrant essential workers & their families and deliver #CitizenshipForAll! #WeAreHome #WeAreEssential pic.twitter.com/Y5nSL2rlsl

— Voces de la Frontera Action (@VDLF_Action) June 20, 2021