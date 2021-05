La mexicana Alejandra Juárez, esposa de un veterano condecorado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, pudo celebrar este Día de la Madre en Florida con sus dos hijas estadounidenses después de haber sido deportada en 2018 durante el Gobierno de Donald Trump gracias a la aprobación de un permiso humanitario de la actual Administración.

A su llegada este sábado a Orlando, en el centro de Florida, Juárez, de 42 años, agradeció al Gobierno del demócrata Joe Biden, a políticos y a sus abogados por permitirle reunirse con su esposo, Cuauhtémoc Juárez, de 44, y sus hijas de 11 y 19 años, en territorio estadounidense.

El congresista de origen puertorriqueño Darren Soto señaló que se trató de una deportación "injusta" y se mostró feliz de que la mujer podrá estar con sus hijas Estela y Pamela gracias al permiso humanitario que, sin embargo, es temporal.

Wishing a Happy #MothersDay2021 and homecoming to Alejandra and the Juarez Family! https://t.co/AiyGMrE3kh

— Darren Soto (@DarrenSoto) May 9, 2021