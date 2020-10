Entablan demanda para pedir cancelación de mitin de Trump en Florida

El abogado Daniel Uhlfelder entabló este sábado una demanda en una corte de Florida para pedir la cancelación del mitin que el presidente Donald Trump tiene previsto dar el lunes en el aeropuerto de Sanford, en el centro de este estado, debido a los riesgos en medio de la pandemia de la COVID-19.

En un escrito ingresado en una corte del Condado Seminole, el abogado pidió a la corte que emita una declaración en la que señale que el mitin de campaña "es una molestia" y "una orden judicial temporal de emergencia que requiera la cancelación del evento del 12 de octubre".

En la demanda, Uhlfelder recordó que Florida es uno de los "epicentros internacionales" de la pandemia del coronavirus, y al mismo tiempo el presidente Trump estuvo hospitalizado recientemente tras contraer la enfermedad.

"Debido a que Trump intencionalmente ha 'minimizado' la COVID-19, mintió sobre la COVID-19 e ignoró todos los protocolos de seguridad para evitar contraer la COVID-19, según los informes, se infectó el 1 de octubre de 2020 o el 2 de octubre, o alrededor de esa fecha, 2020", señala la demanda.

Yes we did!! https://t.co/YQMUoPB7Uv

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) October 10, 2020