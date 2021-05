El maratón de Nueva York, uno de las más importantes del mundo, volverá a celebrarse el próximo mes de noviembre tras el parón de la pandemia de covid-19 con capacidad para 33.000 corredores, el 60 % de lo habitual, según anunciaron este lunes las autoridades y la organización.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, señaló que la competición puede celebrarse el próximo 7 de noviembre como parte de una vuelta a la "normalidad" progresiva en las actividades para grandes grupos de personas gracias a la reducción de contagios del coronavirus y el aumento de las vacunaciones.

Effective Wednesday, NYS will adopt the CDC's new mask & social distancing guidance for vaccinated people.

Unvaccinated people should continue to wear a mask.

Masks will still be required on public transit, in schools & some communal settings. Private venues may require masks.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 17, 2021