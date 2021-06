The Americas Film Festival New York abre nuevamente su Sala Virtual en su octava edición (www.TAFFNY.com), ofreciendo al público del área de NY, NJ, CT la oportunidad de disfrutar y celebrar la rica diversidad de historias, idiomas y culturas de las Américas desde la comodidad de su hogar.

El 8º TAFFNY se realiza en línea del 21 al 27 de junio de 2021, para presentar seis largometrajes y más de 25 cortometrajes de calidad excepcional en línea y de forma gratuita.

TAFFNY Sala Virtual, en asociación con el Instituto Cervantes de Nueva York, abre el lunes 21 de junio a las 5:30 pm, con El cuento de las comadrejas, éxito de taquilla del director ganador del Oscar Juan José Campanella (El secreto en sus ojos).

El Cuento de las Comadrejas es una mordaz comedia sobre un grupo de excéntricos veteranos de la Edad de Oro del cine argentino: una hermosa actriz, un actor en el ocaso de su vida, un guionista ingenioso y un director astuto, que viven juntos en una mansión.

Su apacible vida da un vuelco cuando la casa se convierte en el objetivo de los jóvenes promotores inmobiliarios, lo que obliga a los ancianos a unirse y conspirar para alejar a la pareja y conservar su hogar.

El Dr. Juan Carlos Mercado, Decano de la División de Estudios Interdisciplinarios del Center for Worker Education de CUNY (CWE) dice sobre el festival de este año:

“El festival se ha convertido en una plataforma para continuar con la misión de CWE, que es crear puentes de entendimiento entre las diversas culturas que componen nuestro alumnado con las historias y cineastas de las Américas ”.

TAFFNY, en asociación con el Museo Nacional del Indio Americano, cierra el domingo 27 de junio, a partir de las 4:00 pm, con Monkey Beach, el primer largometraje de la directora Loretta Todd, basado en la amada novela del mismo nombre de Edna Robinsons.

Después de que Lisa (interpretada por la actriz de Secwépemc Grace Dove) recibe un mensaje del fantasma de su prima para que regrese a su pueblo natal y asi emprende un viaje épico para salvar a su hermano y luchar con las criaturas místicas que acechan en los bosques cercanos.

Monkey Beach, una película sobre la reconexión con la tierra, sus habitantes y los secretos que encierra, es también un testimonio de la capacidad de las mujeres indígenas para no solo soportar los juicios, sino salir de ellas empoderadas.

Después de la proyección hay una sesión interactiva de preguntas y respuestas con la directora Loretta Todd y la actriz Grace Dove, que se transmitirá en vivo en las páginas de Facebook y Youtube de TAFFNY.

“Este año bajo el lema Saber es poder en TAFFNY, queremos resaltar el trabajo que hacen los cineastas para descubrir y brindar diferentes ángulos y facetas de hechos históricos que como seres humanos nos toca entender y contribuir en una conversación más amplia”, dice la directora artística Diana Vargas.

Las películas nos ofrecen la oportunidad de explorar las complejidades de la verdad histórica, con un recordatorio de que los titulares rara vez cuentan la historia completa.

El programa de este año incluye documentales y artículos narrativos que nos abren los ojos a las personas que están detrás de las noticias de última hora y sólo fragmentos de la historia.

El martes 22 de junio, el documental Women in Blue (Mujeres de Azul) de Deirdre Fishel ofrece una visión sin precedentes del funcionamiento interno del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), y como una comunidad y el mismo departamento luchan contra el racismo y una historia problemática de mala conducta policial.

Filmando antes y después del asesinato de George Floyd, Fishel sigue a cuatro mujeres agentes del MPD mientras navegan por cambios y políticas ofreciendo una visión interior convincente de la compleja intersección de género, raza y límites de una reforma de una institución éticamente cuestionable.

El miércoles 23 de junio, la cineasta colombiana Marta Hincapié Uribe comparte un retrato íntimo de su propia familia para contar la historia de 50 años de violencia en su país.

Su documental, Las razones del lobo, sigue a través de los recuerdos los secretos de una familia atípica de un barrio colombiano de clase alta: el padre, ex alcalde de Medellín y la madre, una académica de izquierda.

TAFFNY se asocia con el Havana Film Festival NY para presentar dos películas cubanas que agregan otro ángulo a la conversación sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El miércoles 23 de junio, Cuban Dancer de Roberto Salinas nos relata el viaje del talentoso bailarín Alexis Valdés, quien a sus 15 años deja atrás su prometedor futuro en el Ballet Nacional de Cuba de La Habana para mudarse a Florida con su familia y perseguir la perfección del ballet en un entorno extraño.

El sábado 26 de junio, Silvio Rodríguez: Mi Primera Tarea de Catherine Murphy es un documental breve pero poderoso, un relato en primera persona de las experiencias del famoso poeta-músico cubano amado en el mundo; Silvio Rodríguez cuenta su experiencia en las brigadas juveniles durante la década de 1961 para la Campaña Cubana de Alfabetización.

TAFFNY este año también rinde homenaje al Programa MFA en Medios y Cine de City College el viernes 25 de junio, con una muestra de cortometrajes de estudiantes a las 4:00pm y el estreno en Nueva York del incisivo documental del profesor Campbell Dalglish, Savage Land.

Dirigida por el Prof. Dalglish y la Dra. Henrietta Mann, la película nos recuerda que para muchos pueblos de las Américas el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado.

Cuando la policía del condado de Custer mata a Cheyenne Arapaho Mah-hi-vist Red Bird Goodblanket de 18 años en la cocina de su familia, los descendientes de las masacres de Sand Creek y Washita nos llevan 150 años atrás para revelar cómo el trauma histórico y los horrores del pasado todavía están presentes en la América de hoy.

The Americas Short Film Competition premia los mejores cortometrajes en 4 categorías; este año compiten 40 cortometrajes. En las categorías de animación y documental los jurados son: los cineastas Flavio Florencio, Marina Fernandez Ferri y el profesor de Ciencias Políticas de Queens College y Graduate Center, CUNY, Joe Rollins.

En las categorías de Ficción y Experimental están: la periodista Silvina Sterin-Pensel, el animador Miguel Rueda y el profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Staten Island, CUNY, Alvaro Baquero.

The Americas Film Festival NY ha sido un festival gratuito para los neoyorquinos desde sus inicios, y así será su TAFFNY Sala Virtual también será gratuita. Los espectadores (en la región noreste: NY, NJ, CT) que se hayan registrado previamente pueden acceder a todas proyecciones.

TAFFNY es una iniciativa de la División de Estudios Interdisciplinarios del Center for Worker Education del City College of New York (CUNY) y la colaboración de prestigiosas instituciones como el Instituto Cervantes NY y el National Museum of the American Indian, con el propósito de crear un espacio de apreciación cinematográfica enfocado en el multiculturalismo, la diversidad y las nuevas sociedades en las Américas, así como para incentivar el trabajo de nuevos directores de cine.

El director ejecutivo de TAFFNY es el decano de CWE, Juan Carlos Mercado, y su directora artística es la programadora y productora de cine Diana Vargas.