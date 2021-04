Estados Unidos anunció este martes que destinará 310 millones de dólares a "cubrir las necesidades inmediatas" de migrantes y refugiados en Centroamérica, en un intento de contener la inmigración irregular hacia su territorio.

En un comunicado, el Departamento de Estado detalló cómo se repartirá la ayuda que prometió la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, durante una reunión virtual el lunes con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

"Nuestra asistencia humanitaria servirá para hacer frente a las necesidades inmediatas de gente que se ve forzada a abandonar sus hogares para estar seguros, incluidos refugiados y otra gente desplazada, y migrantes vulnerables en Centroamérica y otros países de la región", dijo el secretario de Estado, Antony Blinken.

El funcionario precisó que los fondos "irán a parar a refugios y otros espacios seguros, ayudarán a reunir a familias y promoverán la integración de migrantes y refugiados en sus nuevas comunidades".

.@VP Harris underscored that America’s public health is entwined with that of the rest of the world. Congress recently provided more than $11 billion for America’s global COVID-19 response. We are committed to end this worldwide pandemic and build a healthier future. https://t.co/lyzCUzhtz9

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 28, 2021