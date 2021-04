Estados Unidos autorizó este viernes la reanudación "de inmediato" del uso de la vacuna de Janssen, filial belga de Johnson&Johnson (J&J), después de que su administración quedase prácticamente suspendida hace diez días por varios casos de trombosis en mujeres.

La decisión la tomó la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, en inglés), el organismo regulador, poco después de que un comité asesor de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) lo aconsejara este mismo viernes.

CDC and @US_FDA lift recommended pause on Johnson & Johnson (Janssen) #COVID19 vaccine use following thorough safety review. See full statement: https://t.co/yTTGfGsgSH pic.twitter.com/1kYETjWUgJ

— CDC (@CDCgov) April 23, 2021