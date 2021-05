Danny Felix presenta una obra maestra llena de sorpresas

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Después de haber compartido un avance con la canción “Mala Experiencia”, Danny Felix lanzó su álbum, “Vuelve”, una obra maestra llena de sorpresas que presenta su estilo y su nueva etapa como cantautor.

Nacido en Phoenix, Arizona, Felix siempre supo que quería ser compositor y creador musical. Empezó a tocar guitarra desde pequeño, y pronto se convirtió en uno de los mejores guitarristas en el género Regional Mexicano.

Su carrera tomó un giro completo cuando le vino la idea de combinar elementos del género Regional Mexicano con ritmos del género urbano, creando un estilo de música innovador: los “corridos tumbados”.

Inspirándose en los jóvenes, Felix ha revolucionado la industria de la música y ha añadido un ingrediente único al género regional.

Nombrado por Pandora uno de los “Latin Artists to Watch 2021”, ha trabajado como productor y colaborador en varias canciones y discos con artistas reconocidos, como Bad Bunny, Luis Coronel, Natanael Cano, y muchos más.

Con sus éxitos como compositor y productor, la estrella en ascenso Danny Félix está listo para estrenar su nueva faceta como cantautor, con su álbum “Vuelve”.

Con temas que exploran temas identificables para los jóvenes e incorporan todos los géneros musicales, mientras mantiene sus raíces en los corridos tumbados, “Vuelve” ya es un éxito en sí mismo.

“Ando muy contento y bendecido. ‘Vuelve’ es una canción que me tocó hacer. Quise meter elementos urbanos. Es un experimento para mi, también un reto”, dijo Felix sobre el tema principal de su álbum en una entrevista exclusiva con Impacto.

Descubran el resto de la entrevista personal a continuación, y encuentran a “Vuelve” en todas las plataformas digitales y a Danny Felix en las redes sociales en @eldannyfelix.

¿Qué te inspiró a ser artista?

-Mi papá, mi abuelo, mis tíos, todos cantaban. Sacaban una guitarra, y se ponían a cantar. Yo, en vez de andar jugando, yo me ponía a verlos a ellos, a escucharlos cantar, y yo creo que fue muy natural para mi adaptarme, y que fuera parte de mi vida.

Como a la edad de trece, catorce años, empecé tocando la guitarra y comencé con el grupo de mi papá. Allí fue donde agarre mucha experiencia, aprendí mucho, conocí a mucha gente, y eso me ayudó mucho a ser lo que soy ahora.

¿Cuál fue la primera oportunidad o proyecto que lanzó tu carrera?

-La primera oportunidad grande fue cuando le grabé a Luis Coronel. Ese fue mi primer break. Grabé algo, y le gustó mucho a la gente y fue viral.

¿Qué te motivó a crear el nuevo estilo de los corridos tumbados?

-Ese estilo de los corridos tumbados salió en el estudio. Obviamente, como tocaba, yo ya tenía mi estilo, pero tocaba mucho regional. En ese entonces, me gustaban mucho las rancheras. Todavía me gustan, estamos un poco inclinados [a rancheras] en el lado de los corridos tumbados.

Ahorita, estamos trabajando lo que viene siendo Regional, las rancheras igual, le queremos dar a los fans todo lo que podemos darles. Yo soy cien por ciento versátil.

Igual, me gusta grabar hasta cumbias y románticas. En el álbum “Vuelve”, viene una canción que hice al estilo pop y hay otra canción de raíces rockero acústico, y está muy padre.

¿Cómo se siente ser pionero de este movimiento que empezaste con el Regional Mexicano?

-Se siente muy bonito de verdad. Estoy muy agradecido con todos, muy bendecido con Dios porque es algo que yo pedía mucho. Dos o tres años atrás, yo veía a muchos guitarristas que estaban sonando mucho en ese entonces y yo decía que yo quiero ser alguien, que quiero que escuchen lo que yo puedo hacer.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con tantos artistas reconocidos, por ejemplo Bad Bunny y Natanael Cano, como productor, compositor y colaborador?

-Una gran experiencia. Me tocó conocer a Bad Bunny en persona, y fue algo muy padre. Hicimos una entrevista juntos de cómo se grabó la canción, “Soy el Diablo”, y de verdad que fue muy padre conocer a alguien como él.

¿Qué inspira la letra de tu música?

-Me inspiro mucho en los jóvenes. Me inspiro mucho en la calle. Cuando yo digo calle, me refiero que me gusta ponerme en un papel de alguien más. No necesariamente estoy escribiendo de mi. Estoy escribiendo de mi público, de mis fans que pasan por algo, ya sea una relación que terminaron y que están tristes, o más bien, que están bien enamorados.

Cuéntanos sobre tu álbum, “Vuelve” y, ¿cómo se siente lanzar tu nueva etapa como cantautor?

-Me siento muy contento. Ese álbum fue grabado hace seis meses, y yo en el momento, quería sacarlo ya. Estaba desesperado. Pero, tengo un increíble equipo detrás de mí. Cada tema tenía su plan, y la verdad que sí ha funcionado. Pero, estoy más recontento. Super bendecido que ya va a salir.

¿Qué consejos darías a artistas emergentes, especialmente durante estos tiempos?

-No se desesperen. Sigan haciendo lo que más les gusta hacer. Saquen música, hagan música nueva, y hagan su propio estilo.