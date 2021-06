El expolicía Derek Chauvin fue condenado este viernes a 22 años y medio de cárcel, de los que cumplirá 15, por el asesinato del afroamericano George Floyd, en un caso simbólico por las protestas raciales que desencadenó el año pasado en EE.UU., las mayores desde la década de 1960.

La sentencia se esperaba desde abril pasado, cuando Chauvin fue declarado culpable por un jurado de tres cargos: asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

El juez del tribunal del condado de Hennepin (Minesota), Peter Cahill, explicó antes de leer el fallo que su resolución estaba fundamentada en los hechos "sobre un caso específico e individual", y no en la opinión pública.

La sentencia "no está basada en las emociones o la compasión", aseguró Cahill.

"Quiero hacer un reconocimiento al profundo y tremendo dolor que todas las familias están sintiendo, especialmente la familia de Floyd. Tienen nuestra compasión", dijo, no obstante, el magistrado.

CHAUVIN AFRONTABA UNA PENA MÁXIMA DE 40 AÑOS

Los fiscales habían solicitado 30 años de prisión para Chauvin, mientras que su defensa había pedido la libertad condicional. La máxima sentencia que podía recibir, por ley, era de 40 años.

Al no tener antecedentes criminales, las ordenanzas de Minesota disponen que la pena tanto por asesinato involuntario en segundo grado como por asesinato en tercer grado sean de 12 años y medio.

En este caso, Cahill tenía discreción para pronunciar un fallo de entre 10 años y 8 meses, y 15 años por cada uno de esos cargos.

Tras conocerse la sentencia, el abogado de la familia de Floyd, Ben Crump, celebró la condena, "la más larga" dictada para un agente de policía en una causa de este tipo en el estado de Minesota.

It only took DAYS for new George Floyd statues in Newark & Brooklyn to be vandalized & defaced! But we cannot allow these perpetrators to bring us down! Ignorance & hatred will not stop us on our quest for justice in America! https://t.co/hT5fNAZm1J

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 26, 2021