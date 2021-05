Patrisse Cullors, cofundadora del movimiento Black Lives Matter, dejó desde este viernes su cargo de directora ejecutiva.

Para este viernes, cuando se hizo efectiva la decisión anunciada el jueves, se convocó a una "tormenta" en Twitter para agradecer con mensajes en esa red la labor de Cullors, quien fundó en julio de 2013 Black Lives Matter junto a Alicia Garza y ​​Opal Tometi.

En un comunicado, Cullors se declaró convencida de que la ahora Fundación Red Global Black Lives Matter queda "en buenas manos".

After almost 8 years, we say see you later to the last of our founders, Patrisse Cullors, who's served BLM whole-heartedly. We reflect on the impact Patrisse had on BLM, & we are in deep gratitude.

Patrisse, we are in awe of you always. #ThankYouPatrisse 🌻🌻🌻 pic.twitter.com/MOWP38DYpT

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) May 27, 2021