Vicepresidente de EE.UU. corteja voto latino en Orlando al grito de "Viva Cuba Libre"

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, cortejó este sábado el voto hispano con un mitin en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, donde puso de relieve el compromiso del aspirante a la reelección, el republicano Donald Trump, con esa comunidad y hasta se permitió un "¡Viva Cuba libre!".

Ante unas 400 personas congregadas al aire libre y bajo un inclemente sol en Central Christian University, en el oeste de Orlando, el vicepresidente recordó el apoyo de la actual Administración de la Casa Blanca a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano.

En este acto, organizado por el grupo Latinos for Trump, aludió a las políticas de Trump para revertir la apertura hacia Cuba que había puesto en marcha el expresidente Barack Obama (2009-2017).

Joe Biden and Kamala Harris want a government takeover of healthcare that would put us on a path to socialized medicine. Under President @realDonaldTrump we can reform our healthcare system, protect pre-existing conditions, & ensure that America will NEVER be a socialist country! pic.twitter.com/CL9QaEBsZU

— Mike Pence (@Mike_Pence) October 10, 2020