Twitter bloquea a un alto cargo del Gobierno Trump por mensaje sobre el muro

Twitter bloqueó durante veinte horas la cuenta del director interino de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, por un mensaje que este compartió en que dijo que el muro fronterizo con México evita que pandilleros y depredadores sexuales entren al país.

Morgan, que este jueves se desplazó junto a otros altos cargos del Gobierno que preside Donald Trump a la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, para celebrar la construcción de 400 millas de la valla fronteriza con México, denunció el bloqueo en la propia red social, una vez este le fue levantado.

"De regreso a la red después de que Twitter me bloquease por unas 20 horas. La censura de Twitter debería enojar a todos los estadounidenses. Twitter no solo impidió que yo compartiese mensajes, sino que también impidió que tú conocieses la verdad", escribió el director interino de la CBP.

Back online after Twitter lock out for ~20 hours. @Twitter’s censorship should outrage every American. Not only did Twitter block me from posting, they BLOCKED YOU from the TRUTH.

— CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) October 29, 2020