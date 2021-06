Treinta y dos monumentos confederados, nueve de ellos en Carolina del Norte y otros tantos en Virginia, han sido retirados de los lugares donde estaban a raíz del debate sobre el racismo sistémico en los Estados Unidos, según un reporte de la organización Southern Poverty and Law Center (SPLC) divulgado este lunes.

Sin embargo, la SPLC considera esto insuficiente, ya que "estos pedestales (ahora vacíos) representan de manera inconclusa el reconocimiento del pasado confederado de nuestro país", señaló en un comunicado Lecia Brooks, directiva de esta organización de derechos civiles.

Removing only the statues is not enough.

Today SPLC released new data amending the number of pedestals listed as “removed” in our #WhoseHeritage report.

Read more on the 32 Confederate monument pedestals still on public land: https://t.co/J2UwDXsGWS pic.twitter.com/HGcaY5T28Z

— Southern Poverty Law Center (@splcenter) June 21, 2021