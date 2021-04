La cantante Selena Gómez, que presentará el 8 de mayo un concierto global llamado "Vax Live" y dirigido a promover una distribución equitativa de la vacunas de la covid-19, escribió por Twitter a varios líderes mundiales para pedir vacunas y cumplir su objetivo.

Selena Goméz envió mensajes en las últimas horas al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los jefes de Gobierno de Italia, Mario Draghi, y España, Pedro Sánchez, entre otros, y a todo sus seguidores para que les escriban también con la misma petición.

Organizado por Global Citizen, una ong de California, con socios como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Organización Mundial de la Salud y grandes compañías, el concierto del 8 de mayo será grabado antes de su transmisión por canales de televisión y en streaming, que comenzará a las 08.00 de la noche hora del este de EE.UU..

"Primer ministro @sanchezcastejon Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?", escribió Gómez en su mensaje a Pedro Sánchez.

Sánchez respondió con un mensaje en inglés en el que afirma que "España está comprometida con el acceso equitativo y universal a las vacunas".

Spain is commited to equal and universal access to vaccines, @selenagomez. Just this week, I have announced that we will make about 7.5 million doses available to Latin America and the Caribbean this year.

Only together we will succeed.

See you at #VaxLive! https://t.co/r26TNOBx7R

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2021