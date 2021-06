La segunda depresión tropical en la actual temporada en el Atlántico se formó este lunes a 165 kilómetros (105 millas) al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Tropical Depression Two forms in the Atlantic and is expected to strengthen into a tropical storm by tonight as it moves away from the United States. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB #TD2 pic.twitter.com/caaelaXEX5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 14, 2021