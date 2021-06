“Revolution Rent”: Los desafíos de Broadway cuando llegó a Cuba

Entrevista Exclusiva

Dirigido por Andy Señor Jr. y Víctor Patrick Álvarez, el documental “Revolution Rent” inspira los corazones y espíritus de su público, con su historia increíblemente conmovedora y los desafíos que enfrentan en su lucha para recrear la obra musical “Rent” en Cuba.

La película salió el 15 de junio en HBO y HBO Max, y sigue a Señor Jr. a Cuba, donde tiene la tarea de dirigir “Rent”, el primer musical de Broadway producido en el país por una compañía teatral de los Estados Unidos en más de 50 años.

“Andy y yo comenzamos nuestro camino de ‘Rent’ juntos y estoy orgulloso de verlo llevar su talento a Cuba. ‘Revolution Rent’ es una continuación de ese camino, como un tributo al poder del teatro y su capacidad para transformar vidas”, dijo el productor ejecutivo del documental y estrella Neil Patrick Harris.

Ganador de los premios Tony y Pulitzer, “Rent” cuenta una historia de aceptación y autenticidad, a pesar de lo controversial que pueda ser. En un país donde la libertad es limitada, Señor Jr. tuvo retos inexplicables para asegurar que llegaría a su objetivo principal: montar a “Rent”.

“Todo el tiempo, los cubanos se están justificando. Nos van sacando la capacidad de luchar por lo que realmente queremos. La obra me sensibiliza cada vez más. Me hace pensar en mi realidad y querer más”, dijo una de las actrices de la producción en el documental.

La película no solo representa el proceso agotador e iluminador de “Rent” en Cuba, sino también revela las luchas individuales de los participantes, de los actores, y el mismo Señor Jr..

La mamá de Señor Jr. no había regresado a Cuba desde que su familia escapó del país comunista, y cuando regresó con su hijo, ella vio su vida pasar ante sus ojos, y Señor Jr. aprendió sobre su cultura y sus orígenes, una circunstancia personal emocionante.

“Estaba tan concentrado en montar el show, y mi primera y única misión era asegurarme de que hicieran Rent de la forma en que se escribió Rent.

En los momentos más personales, a veces era yo quien estaba filmando a mi mamá, y lo difícil era, ¿soy el hijo ahora o soy un cineasta?.

Esa siempre fue una negociación difícil para mí”, dijo Señor Jr. en una entrevista exclusiva con Impacto Latino.

Nacido en Miami, Señor Jr. creció con música en la casa y una inclinación hacia las artes era natural.

“Crecí en una familia de músicos, donde hacían espectáculos al estilo de Las Vegas. Crecí con Gloria y Emilio Estefan, y en este mundo de artistas del exilio cubano. Eso me impresionó enormemente y en lugar de decir que quería ser cantante, me fui por la ruta del teatro musical”, compartió Señor Jr..

Señor Jr. empezó su carrera a finales de los años noventa, interpretando el papel de Ángel en la producción de “Rent” en Broadway, creado y escrito por Jonathan Larson.

Sin embargo, no se imaginó que el espectáculo que lo inició también sería su destino en todo el mundo, ahora llevando ese mensaje de aceptación y amor internacionalmente a Corea del Sur, China, y más. Su producción inicial en Cuba, donde ofreció una forma de libertad a todos los que estuvieron involucrados y vivió el cambio político entre Cuba y América en esa época, empezó un movimiento imparable e inspirador para Señor Jr..

“Poner el espectáculo [en Cuba] me hizo sentir como si tuviera un sentido de propósito muy profundo y extremo. Ahora, con la película en el mundo y la gente viéndola, no se parece a nada en lo que haya trabajado. Es muy personal, y al escuchar cómo la gente resuena con mi historia personal, no he captado bien la palabra que la describe, pero, ‘wow’”, reflejó Señor Jr..

Álvarez también sintió el efecto de este proyecto, aprendiendo sobre su propia herencia y creciendo junto con su trabajo, como artista y como ser humano. Por eso, pudo contar la historia con tanto conocimiento y sinceridad.

“Habiendo crecido en un hogar cubano y comenzando mi carrera con la conversación cubana y estadounidense, prestando mi experiencia, he escuchado más de cien horas de entrevistas de personas en la isla, no en la isla, y creo que tengo una sensibilidad muy fuerte de lo que es ser cubano o lo que es ser cubano-americano”, dijo Álvarez en una entrevista con Impacto.

Álvarez lo vivió a través de su cámara, observando desde otra perspectiva y creando una historia detrás de las escenas, una experiencia impactante y revolucionaria.

“Me encanta filmar, me encanta capturar, y me encanta documentar un evento histórico. Creo que ha habido muchos desafíos con esto también con respecto a las culturas y los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, pero creo que ésta es una de las cosas más grandes que he hecho. Es un regalo y un honor”, contó Álvarez.

“Revolution Rent” en HBO y la obra “Rent” tuvieron y siguen teniendo un impacto

transformador en todos sus participantes, demostrando que las artes realmente pueden cambiar vidas.

El documental dejó al público con un consejo especialmente cubano, para todos aquellos que quieran compartir y dar algo de sí mismos al mundo, como lo hizo Señor Jr. y Álvarez.

“‘Bomba es un corazón que arde apasionadamente, pero con mucha fuerza y sin cansancio. Recuerda que la vida es como mirarse en el espejo. Cuando ellos ven esa imagen tuya en el espejo, y pones la bomba que ellos necesitan, te lo van a devolver. Porque la vida es eso, dar y recibir”.