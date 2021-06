Retiros de las AFPs en Chile: con incertidumbre ayer, ahora y mañana.

By

En medio de la “fiesta” de éxitos o “funeral” de derrotas en el Congreso chileno, se comenzaba a visualizar lo que sería una realidad abrupta y dolorosa con los ahorros de los y las trabajadoras: con el tercer retiro del 10% de las AFPs, un 40% de los y las cotizantes (cuatro millones y medio de personas), quedarían sin dinero en sus cuentas individuales. Y así ocurrió.

Las razones: casi cinco millones de ciudadanos en el país contaban con un ahorro inferior a un millón de pesos en sus cuentas de pensiones, debido a los sucesivos retiros, proceso en el que participaron más de 10 millones de usuarios.

Solamente con el primer y segundo retiro del 10%, casi tres millones de personas quedaron con saldo cero en sus cuentas, según lo informó la Superintendencia de Pensiones.

Con un posible cuarto o un quinto retiro, entre 45% y 50% de ciudadanos quedarían sin dinero para su vejez; y con el 100% (proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados), casi todos, exceptuando los que no lo hagan o los que tengan más de 40 millones de pesos en sus cuentas (un poco más de 55 mil USD).

¿Era urgente el retiro de los fondos previsionales? Sí. Existían y existen argumentos irrevocables.

El 66% de los cotizantes ha tenido que enfrentar una disminución importante o total de sus ingresos. La necesidad es axiomática, la desconfianza en las AFPs, también.

En medio de la crisis sanitaria más grande de los últimos 100 años, las personas en Chile han intentado solucionar temas de carácter esencial; comida, servicios básicos como agua, luz o gas, asuntos médicos, pago de cuentas de tiendas comerciales, préstamos bancarios y/o hipotecarios.

Más del 80% de la población usó su retiro del 10% de la AFP en gastos de emergencia o ahorro para ellos, en compra de alimentos e insumos básicos y pago de cuentas.

Casi el 76% de los ciudadanos chilenos está sobre endeudado. El escenario se torna más terrorífico: la solución del gobierno fue entregar créditos blandos.

Parece peripatético. Las familias chilenas precisan alivio económico hace un año y medio. Es evidente la desesperación.

Para lograr que este barco a la deriva no se hunda, es urgente la implementación de medidas, políticas sanitarias y económicas efectivas por parte del gobierno, pero no quiso y no quiere. La política de Piñera es individualista y ciega o al menos, miope.

Es infructuoso negar la negligente política pública de Piñera para remediar el problema real. La crisis sanitaria y económica la han pagado las y los trabajadores de Chile, sus ahorros, su futuro y su salud mental.

El actual sistema de fondos de pensiones, creado en plena dictadura por José Piñera (hermano del actual presidente de la república), entrampó a Chile en un régimen nefasto, abusivo y desequilibrado, en el que sospechosamente las Fuerzas Armadas no fueron incluidas.

Desde hace 40 años los dineros de los chilenos y chilenas entraron en una ruleta de azar, en donde la calidad del futuro de cada trabajador y trabajadora comenzaron a girar en un juego incierto…para ellos.

El dinero de los ahorros es de cada ciudadano chileno, sí. No obstante, independiente en qué se quieren usar los dineros para la jubilación, deberían estar reservados para esa etapa de la vida. Son ahorros para un tiempo posterior, para una vida digna.

Porque la catástrofe que generó la pandemia, es una responsabilidad que el Estado pudo asumir perfectamente.

Algo es cierto, y en lo que no se debe dar un paso atrás. Independiente de los retiros del 10%, el sistema de pensiones en Chile debe cambiar. Las voluntades políticas se deben unir para que termine la miseria vivida en estos últimos 40 años por miles de adultos y adultas mayores, con pensiones que se terminan apenas entran al supermercado o compran sus medicamentos.