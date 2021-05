Piden a ICE cumpla con orden ejecutiva de Biden y no deporte a hondureño

Familiares de Javier Castillo Maradiaga y activistas proinmigrantes exigieron que se cumpla con la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que puso un alto a las deportaciones lo que evitaría que el hondureño sea enviado a su país este lunes.

Castillo, de 27 años y residente en el condado neoyorquino de El Bronx, fue traído a este país cuando tenía 7 años y está hace 14 meses en un centro de detención en Luisiana.

El hondureño, que califica para el programa de Acción Diferida para los Llegados en su Infancia, del que participa su hermana Dariela Moncada, es uno de un grupo de inmigrantes que está previsto sean deportados a las dos de la mañana de ese lunes.

Esta semana el nuevo presidente Biden firmó una orden ejecutiva que pone un alto de 100 días a las deportaciones, con algunas excepciones.

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aseguró al canal 11 de Nueva York que respetan la orden ejecutiva, la defensa de Castillo afirmó que sigue vigente la orden de deportación para este lunes.

"Mi hijo pertenece a este país", dijo hoy su madre, cuyo nombre no se indicó, durante una manifestación en apoyo al inmigrante en la plaza Foley Square en Manhattan, a pasos de la sede de ICE en Nueva York.

Acto seguido preguntó "¿desde cuándo velar por el bienestar y futuro de nuestros hijos es un delito? Si es un crimen, lo voy a volver a hacer"·

Moncada, que sostenía un letrero con el mensaje de "liberen a mi hijo" mientras otros manifestantes sostenían fotos de Javier, también se dirigió a los políticos para afirmar que "queremos respuestas, no promesas".

"El único crimen que hemos cometido (al emigrar a EE.UU) es querer un mejor futuro y ser útiles para este país que nos ha adoptado", sostuvo la mujer, una empleada de primera línea que trabaja en la limpieza de un hospital, lo que hizo durante la pandemia de la covid-19.

"Quiero preguntar a todas las madres qué se siente no poder darle un abrazo a su hijo en 14 meses, no darle una palabra de aliente si se siente mal", indicó.

El nuevo congresista por El Bronx Ritchie Torres escribió una carta a Inmigración, preocupado por el futuro del hondureño, señala además Pix 11.EFE News

