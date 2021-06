NYC & Company revela la lista de actividades de temporada para neoyorquinos y visitantes

NYC & Company, la organización oficial de promoción de destinos y la oficina de convenciones y turismo de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, destaca una amplia variedad de actividades y espacios que estarán disponibles en la Gran Manzana este verano.

Al tiempo que la vacunación avanza y los visitantes estadounidenses comienzan a regresar a los cinco distritos, estás localidades estarán rebosadas de actividades durante todo el verano.

NYC & Company anticipa que 10 millones de turistas viajarán a la ciudad de Nueva York este verano, desde el Día de los Caídos (Memorial Day) hasta el Día del Trabajador (Labor Day), recuperando así más de la mitad de las visitas del verano del 2019.

“A medida que la ciudad de Nueva York continúa despertando, esperamos destacar las atracciones y eventos nuevos y atemporales en los cinco condados”, dijo Fred Dixon, Presidente y Director Ejecutivo de NYC & Company.

Esta temporada de verano estará repleta de ofertas únicas que incluyen autocines y teatros en azoteas, nuevos parques frente al mar, acceso ampliado al ferry de Nueva York, espacios de artes escénicas al aire libre y cultura de cafés, innumerables jardines y

mercados verdes, y un sinfín de experiencias multiculturales.

A continuación se muestra una selección curada de lugares y actividades para asistir este verano en la ciudad de Nueva York, organizadas por orden alfabético:

A

 Acuario de Nueva York

Visita el New York Aquarium en Coney Island para encuentros con la vida silvestre, exhibiciones marítimas, una exposición interactiva en el área de juegos del acuario, así como divertidos espectáculos con leones marinos en el teatro acuático.

 Aire Ancient Baths

Para una experiencia relajante y sanadora, Aire Ancient Baths en Tribeca ofrece masajes terapéuticos, baños y rituales antiguos inspirados en las tradiciones romana, griega y otomana.

 Mezclas Antiguas

Fundada por un empresario y olístico nacido en Barbados, Ancient Blends , en Brooklyn, ofrece productos naturales para el cabello y el cuerpo, jabones artesanales, aerosoles purificantes y tratamientos aromáticos para descansar y recargar energías este verano.

B

 Beaches (Playas)

Las playas de la ciudad de Nueva York están oficialmente abiertas durante el verano. Si deseas nadar, leer un libro en la arena o disfrutar de una caminata por el paseo marítimo, visita Coney Island Beach, Manhattan Beach, Orchard Beach, Rockaway Beach y South Beach, por nombrar algunas.

 Partidos de Béisbol

Los eventos deportivos en vivo están de vuelta con los Mets , Yankees , y Brooklyn Cyclones dando la bienvenida a los fanáticos que los aclaman nuevamente.

 Festival ¡BRIC Celebra Brooklyn!

Durante más de 40 años, el BRIC Celebrate Brooklyn! Festival ha presentado eventos de renombre, desde legendarios artistas de jazz e íconos de la música mundial, hasta grupos de baile y proyectos cinematográficos en una experiencia gratuita que dura todo el verano. Este año, el festival traerá de vuelta presentaciones en vivo en el

Prospect Park Bandshell desde el 31 de julio al 18 de septiembre.

 Backyard en Hudson Yards

Todos los sábados y domingos hasta el 31 de octubre, el Backyard at Hudson Yards mostrará eventos deportivos en vivo y proyecciones destacadas en su pantalla de 30

pies, patrocinadas por Wells Fargo. Los visitantes también disfrutarán de juegos en el césped, eventos emergentes y actividades para toda la familia.

C

 Cruceros Turísticos de Circle Line

Entre otros viajes divertidos, Circle Line Sightseeing Cruises ofrece seis cruceros este verano para disfrutar la vista de algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad durante el día o al anochecer, que incluyen asientos en primera fila para divertirse al observar los fuegos artificiales anuales de Macys del 4 de julio desde el agua.

 Chinese Scholar’s Garden (Jardín del erudito chino)

Uno de los dos auténticos jardines chinos clásicos al aire libre construidos en los Estados Unidos, el New York Chinese Scholar’s Garden (NYCSG) , en el Centro Cultural

y Jardín Botánico de Snug Harbor en Staten Island, cuenta con ocho pabellones, un sendero en el bosque de bambú, un estanque lleno de peces Koi, caligrafía china, cascadas y una variedad de rocas esculturales Ghongshi.

 Conciertos en Central Park

Este mes de agosto, Central Park será la sede del Concierto de bienvenida en The Great Lawn, para celebrar la recuperación de Nueva York de la pandemia. Si bien la lista de actividades aún no se ha anunciado, el productor discográfico Clive Davis será la punta de lanza de este espectáculo de tres horas y 60.000 asistentes o SummerStage también regresará con conciertos en vivo el 20 de junio.

D

 Dim Sum

La ciudad de Nueva York tiene gran variedad de opciones para degustar los fantásticos platos chinos de Dim Sum. Los visitantes pueden visitar Ping’s Seafood en

Chinatown, Yeah Shanghai Deluxe en Mott Street, Pacificana en Sunset Park o Asian Jewels en Flushing, entre otros, y probar sus fabulosos platos.

E

 Ellis Island / Centro Histórico Americano de Inmigración Familiar

Sube a bordo de los Statue Cruises para aprender más sobre la historia de los 12 millones de inmigrantes que llegaron a nuestras costas en Ellis Island /American Family

Immigration History Center . Allí, los visitantes pueden examinar los registros de llegada de inmigrantes y otros archivos históricos, además de visitar Liberty Island y la Estatua de la Libertad en el mismo viaje.

F

 Recorrido en el Ferry

Explora los cinco distritos en el Staten Island Ferry o NYC Ferry, que ahora incluye una nueva ruta de Coney Island. Disfruta de la vista al mar mientras te deleitas con la

comida, las bebidas y el aire fresco a bordo.

 Fishing at New York City Parks (Pesca en los Parques de la ciudad)

La ciudad de Nueva York tiene más de 520 millas de costa con oportunidades para la pesca deportiva ( fishing ) de agua dulce y salada en los cinco condados. Se requiere

una licencia de pesca.

G

 Green Markets and Gardens (Jardines y Mercados Verdes)

Para obtener productos frescos cultivados localmente, visita uno de los casi 50 mercados de agricultores ( 50 green markets ) alrededor de los cinco condados, como el

Union Square Green Market , St. George Green Market , Brooklyn Borough Hall Saturday Greenmarket , Norwood Farmstand en el Bronx y el Forest Hills Greenmarket .

Disfruta de eventos y actividades semanales que incluyen demostraciones de cocina y degustaciones.

NYC cuenta con una maravillosa selección de jardines y paisajes al aire libre para visitar, desde el Jardín Botánico de Nueva York ( New York Botanical Garden ) en el Bronx hasta el Jardín Botánico de Brooklyn ( Brooklyn Botanical Garden), el Centro Cultural y Jardín Botánico Snug Harbor ( Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden ) en Staten Island y el Queens Botanical Garden . Cada jardín ofrece una experiencia dinámica que te permitirá escapar de la agitada ciudad llena de hormigón y rascacielos.

 La tienda de Google

Programada para abrir este verano, la primera tienda de Google estará ubicada en Chelsea, donde los visitantes podrán adquirir una amplia gama de dispositivos

tecnológicos, como teléfonos Pixel, Fitbits, Pixelbooks y mucho más.

H

 Harry Potter Nueva York

¡Por las barbas de Merlín! La tienda Harry Potter Store New York ya está abierta en el distrito Flatiron de Manhattan, trayendo la cerveza de mantequilla (Butterbeer) por primera vez a Nueva York. Los muggles de todo el mundo están invitados a probar las doradas y espumosas bebidas mágicas que se sirven en vasos de recuerdo, mientras examinan la colección de productos de Harry Potter y Animales Fantásticos más grande del mundo.

 Hudson River Tow Pound

La antes deprimente área de remolque del río Hudson en el muelle 76 ( Hudson River tow pound at Pier 76 ) se ha transformado en un oasis recreativo público con una

impresionante vista al mar para el disfrute de los visitantes.

 High Line

El High Line ofrece ahora un recorrido ( tour ) de 75 minutos dirigido por High Line Docents, guías voluntarios y expertos que ofrecen una perspectiva privilegiada de la

historia del parque, desde sus orígenes como una línea de ferrocarril de carga hasta sus hermosos jardines. El tour está disponible los días martes, miércoles y sábados hasta el mes de septiembre.

I

 Irving Plaza

El recientemente renovado Irving Plaza reabrirá sus puertas el 17 de agosto con un concierto de Ashley McBryde. A partir de entonces, el público será nuevamente bienvenido al icónico lugar con una lista completa de 40 espectáculos próximos a anunciarse.

 Island Hopping

Hay más de 30 islas en los cinco distritos. Desde Coney Island y Staten Island hasta paraísos independientes como Governor’s Island , Randall’s Island y Roosevelt Island , hogar del recién inaugurado Graduate Roosevelt Island hotel . Los visitantes pueden pasar unos días explorando los parques y espacios verdes en diferentes islotes alrededor de los cinco condados.

J

 Juneteenth

El décimo segundo festival anual del 19 de junio o Juneteenth Festival , que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, ha sido ampliado y convertido en una cumbre virtual y presencial de tres días, desde el 18 al 20 de junio. Los asistentes podrán regocijarse con música y presentaciones de los maravillosos talentos de la comunidad, así como también disfrutarán de poesía, parodias, historia y ventas de

maquillaje y joyería, todo en celebración de la cultura afroamericana.

Como parte de The Black Experience in NYC y en celebración del Día de la Liberación, NYC & Company lanza una nueva serie de videos: The Freedom To Be, siendo el primero de ellos Los Surfistas de Color en las Rockaways, que se estrenará el día 17 de junio en

nycgo.com/TheBlackExperience .

La serie mostrará que en Nueva York, las personas de color tienen la libertad de

serlo, destacando los grupos que tienen una historia y una perspectiva valiosas para compartir.

K

 Kayaking

Todos podemos disfrutar del esplendor de la arquitectura de la ciudad desde un kayak en el Hudson o East River. El kayak gratis está disponible en el Brooklyn Bridge Park

Boathouse , Manhattan Community Boathouse en el Pier 96 y en el Red Hook Boaters .

L

 Lincoln Center

El Lincoln Center ofrece una programación al aire libre durante todo el verano a través de Restart Stages, con una presentación especial el 19 de junio, “I Dream a Dream That Dreams Back at Me, a Juneteenth Celebration” , en la que los visitantes pueden moverse por el campus y presenciar la actuación que se va desarrollando en diferentes partes.

 El Lighthouse (El Faro)

El Jeffrey Hook Lighthouse , en Washington Heights, es uno de los pocos faros sobrevivientes en Nueva York, e incluso inspiró un libro para niños de 1942 que ayudó a

salvar la estructura de ser subastada. Visita el faro y sube a la cima de la torre para disfrutar de una vista extraordinaria del puente George Washington y, luego, por la tarde explorar la cultura latina en el vecindario ( exploring Latino culture in the neighborhood).

 Little Island

Little Island , que abrió en mayo con reservaciones de entrada programadas, se encuentra a lo largo del río Hudson y ofrece una relajante vista al mar, además de

diversas actuaciones al aire libre, programación infantil y su restaurante de servicio rápido Bites & Sips.

 Luxury Hotels (Hoteles de lujo)

Disfruta de una escapada de lujo en Midtown hospedándote en: The Plaza , The Peninsula New York , el Lotte New York Palace , el Langham, New York Fifth Avenue , o el The Beekman en el Bajo Manhattan.

M

 Mercados

El mercado minorista Arthur Avenue Retail Market, ubicado en el Bronx, les permite disfrutar de la auténtica cocina italiana. Los visitantes también pueden darse una vuelta por el recientemente renovado Essex Market , que ofrece demostraciones de cocina para niños y adultos, entre otros emocionantes programas orientados a la familia o recorrer por el Queens Night Market , mercado nocturno que reabre esta semana. Otro gran mercado en la sección Dumbo de Brooklyn es el Time Out Market que brinda más de 20 conceptos de comida únicos, junto con un escenario en la azotea, donde se escenifican múltiples actos musicales, presentaciones emergentes y mucho más.

N

 NY PopsUp

NY PopsUp es un festival expansivo que presenta cientos de presentaciones emergentes sorpresa, muchas de las cuales son gratuitas y estarán abiertas al público hasta el

11 de agosto. Sigue a @nypopsup en Instagram y Twitter para conocer los próximos anuncios de eventos.

 Outdoor Movie Theaters (Cines al aire libre)

Toma un cubo de palomitas de maíz y disfruta de los cines al aire libre de la ciudad ( outdoor movie theaters ), que incluyen autocines, pantallas en azoteas, en muelles,

jardines y playas en los cinco condados.

 Plataformas de Observación

Disfruta, desde lo alto, de un día o una noche de verano en Nueva York visitando una de las famosas plataformas de observación, que incluyen Top of the Rock, Empire

State Building Observatory , Edge at Hudson Yards, y el One World Observatory . La plataforma de observación más reciente es el SUMMIT One Vanderbilt, que se

inaugurará en octubre.

P

 Pride

Celebrando su aniversario número veintisiete, la feria de calle LGBTQIA + de PrideFest presenta, este veintisiete de junio, expositores, animadores, comida y actividades

para un día de diversión. Los participantes también pueden sintonizar una lista completa de eventos virtuales ( events ), incluyendo el NYC Pride March, desde casa.

Para obtener detalles adicionales sobre los eventos del Orgullo y LGBTQ + NYC, visita nycgo.com/pride .

 El Festival Pinknic Rosé

Brinda por el final del verano en el Pinknic Rosé Festival , que regresará a la ciudad de Nueva York del 4 al 5 de septiembre en Governors Island. Los visitantes podrán

disfrutar de música en vivo, bebidas que incluyen vino rosado, vino rosado helado, champán o un cóctel frío, y gastronomía de restaurantes locales con platos preparados por el aclamado chef Gabriel Pazos.

Q

 La granja museo del condado de Queens

Un museo familiar y un punto de referencia de la ciudad de Nueva York, Queens County Farm Museum brinda a los visitantes la oportunidad de experimentar la vida agrícola en la gran ciudad a través de un puesto de granja de temporada. Disfruta del Carnaval de Apple Blossom, un invernadero, ganado, vehículos agrícolas, campos de siembra y mucho más.

R

 Red-Stage

Ubicado en South Plaza en Astor Place, Red-Stage estará abierto hasta el 4 de julio para que todos puedan actuar, reunirse o meditar. Se requieren reservaciones para artistas y organizaciones que deseen actuar y / o ensayar en sus áreas.

S

 Shakespeare en el parque

Toda la comunidad está invitada al Teatro Delacorte en Central Park para el regreso de Shakespeare in the Park .

Este verano, el teatro presentará una nueva adaptación de Merry Wives of Windsor de Shakespeare con espectáculos gratuitos del 6 de julio al 18 de septiembre.

 Clases de yoga del solsticio de verano en Times Square

En honor al solsticio de verano, el 20 de junio se llevarán a cabo clases de yoga gratuitas ( yoga classes ) con capacidad limitada y distancia social en Times Square. Se

invita a los participantes a unirse presencial o virtualmente.

 Surf en la playa Rockaway

La Rockaway Beach, en Queens, tiene una próspera comunidad de surf con lecciones disponibles en las tiendas de surf locales, además de otras actividades

recreativas al aire libre, como motos acuáticas. Es fácilmente accesible por el tren A o el ferry de la ciudad de Nueva York. Con tanto por experimentar, pernocta una o dos noches en el The Rockaway Hotel , que abrió sus puertas el año pasado.

T

 Festival de Cine de Tribeca

Este verano, el Tribeca Film Festival regresó en su vigésimo aniversario la semana pasada, con el estreno de In the Heights y una lista repleta de eventos virtuales y

presenciales hasta el 20 de junio.

U

 US Open – El Abierto de Estados Unidos

El US Open Tennis Championships regresará a Queens en el Arthur Ashe Stadium en el USTA Billie Jean King National Tennis Center con sus fanáticos este año, del 30 de agosto al 12 de septiembre.

 Unisphere

Visita el Unisphere esta temporada de verano, un monumento icónico en Flushing Meadows Corona Park, originalmente creado para la Feria Mundial de Nueva York

de 1964-65 y ubicado a pocos pasos del Estadio Arthur Ashe.

V

 El Parque Van Cortlandt

Ubicado en el Bronx, Van Cortlandt Park es un lugar ideal para diversas actividades, como un picnic de verano cerca del lago de agua dulce más grande del condado, un juego de golf en su campo público o un paseo por sus grandes parques infantiles.

 La exposición de Van Gogh

Después de recibir críticas entusiastas en todo el mundo, la exhibición inmersiva, Immersive Van Gogh Exhibit , llegó a la ciudad de Nueva York en el muelle 36, con más

de 500.000 pies cúbicos de proyecciones que permiten a los visitantes adentrarse en las icónicas obras de arte impresionistas.

W

 Waterfront Parks (Parques frente al mar)

Disfruta de los Brooklyn Bridge Park, Marine Park , Alice Austen Park , Riverside Park y High Bridge Park. También puedes visitar el parque costero más grande de Estados

Unidos, el Hudson River Park en el lado oeste de Manhattan, que se extiende por cuatro millas de largo y cuenta con espacios para minigolf, escalada en roca, canchas de bateo, cuatro parques para caninos y un carrusel.

 El Museo Whitney de Arte Moderno – Day’s End

The Whitney , en colaboración con Hudson River Park, ha desarrollado un proyecto de arte público permanente y monumental del artista David Hammons titulado Days End que se encuentra, directamente, frente al Museo en el extremo sur de la península de Gansevoort.

 Wave Hill

Asentado sobre el río Hudson en un oasis urbano de veintiocho acres, el Wave Hill ofrece a los visitantes un jardín de talla mundial y un lugar para celebrar las artes.

Siempre hay algo que aprender o experimentar, ya sea un taller, una exhibición de arte contemporáneo o una actuación en vivo.

X

 Experimenta el crucero Bateaux NYC

Haz tu reservación para un brunch del día del padre ( brunch for father day ) o una cena para el 4 de julio ( 4th of July ), al tiempo que disfrutarás de los fuegos artificiales

en The Bateaux NYC Cruise.

Y

 Clases de yoga

Sky-High Yoga ofrecerá clases a más de 1,100 pies de altura durante el verano en el Edge en Hudson Yards en asociación con Equinox. Aunque las entradas para junio están agotadas, las de julio saldrán a la venta el 25 de junio a las 12 pm.

Clases como la energizante clase de yoga Vinyasa también se ofrecerá durante el verano en Central Park para aquellos que buscan recargar energía.

Z

 Visita uno de los zoológicos de la ciudad de Nueva York

Dá un paseo por el lado salvaje en alguno de los zoológicos de la ciudad de Nueva York: el Bronx Zoo , el Central Park Zoo , Prospect Park Zoo , Queens Zoo y el Staten Island Zoo . Todos son parte de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre ( Wildlife Conservation Society ) y ofrecen actividades divertidas para la familia que incluyen alimentación de animales, programas educativos y mucho más.

