La ciudad de Nueva York reabrirá por completo, recuperando la capacidad máxima de sus negocios y oficinas, el próximo 1 de julio animado por las altas cifras de vacunados, anunció este jueves en un programa televisivo su alcalde, Bill de Blasio.

"Estamos listos para que abran las tiendas, los negocios, oficinas, teatros, con toda su fuerza. Estamos viendo que la gente se ha vacunado en cifras extraordinarias (...). Va a ser el verano de la ciudad de Nueva York", dijo en el programa "Morning Joe", del canal MSNBC.

“Our plan is to fully reopen New York City on July 1” --@NYCMayor pic.twitter.com/2CqSC9XqJr

— Morning Joe (@Morning_Joe) April 29, 2021