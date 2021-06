El estado de Nueva York anunció este martes el fin de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la covid-19, con la excepción de guarderías, hospitales y medios de transporte, coincidiendo con el momento en el que el 70 % de los adultos de esta región ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Today is a momentous day, and New Yorkers deserve it because it has been a long, long road.

In honor of the lifting of nearly all COVID restrictions, and in gratitude of our essential workers, we'll have fireworks across the state to celebrate.

Look out for them at 9:15pm! 🎆

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 15, 2021