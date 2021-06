El hogar de una policía de Nueva York fue blanco de más de 30 disparos de los que escapó milagrosamente, aunque uno de ellos le rozó la cabeza.

El incidente ocurrió cuando Nathalie Gómez Iglesias comía en su hogar en Brentwood, Long Island, en la madrugada del lunes y la policía sospecha que los pistoleros buscaban al novio de su hermana, que creen es un miembro de la pandilla MS-13.

Indican que el presunto pandillero de la Mara Salvatrucha -que tiene un gran número de miembros en Long Island, donde se le atribuyen un gran número de asesinatos- pudo haber vivido anteriormente en esa dirección y haberse mudado.

Además de haber resultado herida, la oficial Gómez podría enfrentar una acción disciplinaria por violar políticas de la policía que prohíben a sus oficiales asociarse con conocidos criminales o miembros activos de pandillas.

"Escuchamos los disparos pero no sabemos nada más porque estábamos durmiendo. Al principio creí que eran disparos pero fueron tantos que entonces pensé que eran fuegos artificiales", dijo Iris Hernández, vecina de Gómez.

El hogar de la oficial, donde se encontraban más personas que resultaron ilesas, quedó lleno de hoyos tras el impacto de las 33 balas, una de las cuales destrozó el cristal de la puerta principal, otra atravesó la ventana delantera, mientras que otra impactó el buzón y también quedó destrozada la ventana de un coche en la entrada de la casa.

Gómez, que fue tratada por la herida en un hospital cercano y dada de alta, vive en el hogar con su hermana y su madre, que es dueña de la propiedad.

"No estoy bien. No sé qué pasó. Vivo aquí pero no quiero hablar con nadie", dijo la madre de la oficial al periódico New York Daily News. EFE News