La vicepresidenta Kamala Harris partió este domingo en su primer viaje internacional con destino a Guatemala y México, donde su agenda se centrará en la crisis migratoria y la lucha contra la corrupción.

Harris salió cerca de dos horas más tarde de lo previsto debido a un problema técnico con el avión oficial, que la obligó a regresar al aeropuerto apenas unos minutos después del despegue para cambiar de aeronave, informó su portavoz, Symone Sanders.

Finalmente, el avión con la vicepresidenta estadounidense despegó a las 04:27 de la tarde, hora local de la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, hacia Guatemala, la primera parada de su viaje.

El tiempo estimado de vuelo hasta Ciudad de Guatemala es de algo más de cuatro horas de duración.

.@VP is wheels up JBA (again!) en route to Guatemala City. ✈️ pic.twitter.com/0jCp5HTq10

— Opal Vadhan (@OpalVadhan46) June 6, 2021