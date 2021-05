Tweet on Twitter

El alcalde Bill de Blasio aprobó un par de decretos adicionales a favor de los inquilinos con dificultades para pagar su alquiler.

El primero se trata de una extensión del proyecto Right to Counsel, o Derecho a la Abogacía de la ciudad, que ofrece representación legal gratuita a inquilinos de bajos ingresos que enfrentan el desalojo.

Si bien la moratoria de desalojos se extendió la semana pasada protegiendo a los inquilinos en sus casas hasta el 31 de agosto del 2021, la prohibición está siendo impugnada en los tribunales.

La nueva ley busca otorgar a los inquilinos un impulso legal en caso de que sus propietarios busquen echarlos de sus hogares.

La medida surge a tiempo en que los tribunales de vivienda plantean reabrir para el 24 de mayo, con todo el personal para atender más de 51.000 solicitudes de desalojo residencial provenientes de los cinco condados, según datos del Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton.

“Los neoyorquinos que trabajan han sido evaluados como ningún otro debido a la pandemia”, dijo el alcalde Bill de Blasio. “Nuestra recuperación debe ponerlos al frente y al centro. Al expandir Right to Counsel, continuaremos reduciendo los desalojos y brindando apoyo directamente a los inquilinos.

Con la nueva extensión en el servicio de abogacía gratuita para inquilinos de bajos ingresos en el tribunal de vivienda, al momento los neoyorquinos que viven en cualquier código postal califican para ser representados legalmente.

Previamente el programa únicamente cubría inquilinos de NYCHA y otros 25 códigos postales.

Parte de la motivación para expandir la Ley Local patrocinada por el miembro del Concejo Municipal de Manhattan Mark Levine proviene de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica.

Según un informe del Consejo Nacional de Agencias de Vivienda del Estado, entre 800.000 y 1,2 millones de neoyorquinos están atrasados ​​en el alquiler mensual.

Si bien se había establecido una moratoria de desalojo, muchos inquilinos pueden estar en peligro de ser desalojados una vez que la moratoria expire definitivamente.

La segunda ley local aprobada este martes por el alcalde, establece una campaña de divulgación para notificar a los inquilinos sobre sus derechos en los tribunales de vivienda.

Este proyecto de ley requiere que la Oficina del Coordinador de Justicia Civil “colabore con grupos comunitarios para la asistencia ya que muchos inquilinos desconocen sus derechos y los recursos disponibles y no se presentan al tribunal de vivienda.

Los propietarios argumentan que la prohibición de desalojo disuade a algunos inquilinos de pagar incluso cuando pueden, y evita que los propietarios traigan inquilinos que paguen.

"Nos enfrentamos al potencial real de la peor avalancha de desalojos en la historia de la ciudad", dijo el concejal Mark Levine en una declaración.

“Expandir el Derecho a la Abogacía a todos los códigos postales de inmediato es fundamental para proteger a los neoyorquinos vulnerables que aún enfrentan las devastadoras consecuencias de la pandemia. Mientras el alcalde de Blasio firmó este proyecto de ley, les decimos a todos los inquilinos alto y claro: no tendrán que enfrentar la terrible perspectiva de perder su casa por su cuenta. Sabemos que la representación funciona y sabemos que en la mayoría de los casos tener un abogado significa mejores resultados para los inquilinos. Lo que está en juego no podría ser mayor: debemos asegurarnos de que los neoyorquinos que enfrentan el desalojo permanezcan en sus hogares, fuera de las calles y fuera del sistema de refugios. No podría estar más orgulloso de todos los involucrados en asegurarnos de que la Ciudad de Nueva York esté respondiendo a esta crisis dando acceso a este programa a más personas ”.