Kathryn García promete establecer una ciudad en la que todos tengan la oportunidad de perseguir su sueño.

La candidata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Kathryn García, se considera una neoyorquina que ha trabajado toda su vida como servidora pública y su candidatura es un “llamado a resolver los mayores retos de la ciudad”.

“Me encanta la ciudad de Nueva York. Fui adoptada de niña por una profesora y un negociador laboral. Mis padres criaron a cinco niños multirraciales en su casa de Park Slope”, relata García

Actualmente vive a dos cuadras de donde creció, y el mismo lugar donde también crió a sus dos hijos.

La pasión de García hacia el servicio público nace del ejemplo de sus padres que también la educaron para abrazar ese sentimiento de servicio hacia los demás, como una forma de retribuir a la ciudad lo que les había entregado.

“Quiero que todas las familias tengan esa misma oportunidad, ese mismo sentimiento de comunidad que tuvo mi familia”, expresa García.

Creció en una familia multirracial, lo que representa esa diversidad existente de la ciudad de Nueva York. Kathryn García, recuerda que sus padres le inculcaron valores morales y respeto hacia los demás.

Se desempeñó como Comisionada de Saneamiento de la ciudad de Nueva York, una agencia en su mayoría dirigida por hombres, en la cual García puso en marcha varias iniciativas como la prohibición de la espuma de poliestireno y la implantación del mayor programa de compostaje del país.

En el momento álgido de la pandemia de COVID-19, se encargó del programa de alimentos de emergencia asegurándose de entregar más de 130 millones de comidas a los neoyorquinos. Ahora el programa ha entregado más de 200 millones de comidas.

Al momento que se produjo la tormenta Sandy, como comandante de incidentes del Departamento de Protección Medioambiental, puso en marcha 42 estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales en tres días.

“Cuando la ciudad de Nueva York me ha necesitado, siempre he aceptado el reto. Y por eso he elegido esta vez, en el momento más difícil de nuestra ciudad, presentarme como candidato a la alcaldía”, expresa García.

De llegar a convertirse en alcaldesa, Kathryn García, promete establecer una ciudad en la que todos los niños tengan la oportunidad de perseguir su sueño. Una ciudad en la que todos puedan ganarse bien la vida. Una ciudad en la que las familias estén seguras y sanas y la gente prospere.

“Mientras planificamos el renacimiento de esta gran ciudad, debemos planificar una ciudad que sea más equitativa, más justa y resistente al clima. Yo puedo conseguirlo”, manifiesta la candidata en su programa.

¿Cuál será su prioridad el primer día si es elegido alcalde de la ciudad de Nueva York?

- Mi primera prioridad es que nuestra economía vuelva a funcionar, pero eso significa que tenemos que hacer varias otras cosas. Significa que debemos asegurarnos de que las personas estén seguras porque no van a ir a un restaurante si tienen miedo, significa que debemos asegurarnos de que la gente regrese a la escuela. Los niños no están de vuelta en la escuela porque los padres no pueden ir a trabajar.

Pero fundamentalmente se trata también de pequeñas empresas, el 50% de nuestro empleo en el sector privado, necesitan préstamos, necesitan menos burocracia para salir del camino, y la necesitan para que los promocionemos, para hacer el redescubrimiento de la ciudad de Nueva York, porque tenemos que ser nuestros primeros turistas antes de recuperar completamente nuestra industria turística.

Históricamente, los latinos han estado subrepresentados en puestos clave en el gobierno de la Ciudad de Nueva York. ¿Cómo será su administración y cuál es su plan para incluir a latinos en puestos clave en su administración?

Quiero que mi administración se parezca a la ciudad de Nueva York, con tanta diversidad de raza y etnia, pero también asegurarme de que tenemos en la ciudad que representar al género.

Somos multirracial y también debería de ser un 50 % en todas las cosas.

La mayoría de los otros candidatos han presentado una agenda específicamente para la comunidad latina. ¿Por qué no ha presentado un plan para que la comunidad latina aborde los problemas específicos de nuestra comunidad?

- La comunidad latina se ha visto más afectada que cualquier otra comunidad de la ciudad por COVID-19, todos mueren a causa de la enfermedad y eso les afecta económicamente. Y mis planes están diseñados para preocuparse de que haya cuidado de niños gratuitos, un problema con el que nos enfrentamos en los desiertos alimentarios, particularmente en el Bronx, donde estamos apoyando la educación bilingüe.

Una de las cosas que siempre me sorprende es el acercamiento por parte del Departamento de Educación para arreglar el problema de los estudiantes con el idioma inglés. En una economía del siglo XXI, ser bilingüe es un gran beneficio.

Deberíamos capacitar a las personas para que avancen, pero también es mejor apoyar a la comunidad de pequeñas empresas, y apoyar la incorporación de personas a los puestos de trabajo del gobierno de la ciudad en las MWBE y asegurarse de que estén registradas y tengan acceso a esos contratos.

Y por eso siento muy fuertemente que mi plan para crear un lugar más seguro, más habitable, más saludable en la ciudad de Nueva York, tendrá un impacto significativo en la comunidad latina.

Para complementar lo que dices ya que estamos hablando de las pequeñas empresas, si bien la recuperación de las pequeñas empresas está siendo clave y los latinos se vieron afectados económicamente de manera desproporcionada por la pandemia. Ha presentado un plan económico muy amplio para ayudar en la recuperación.

¿Puede discutir los 3 aspectos principales de su plan para ayudar a la recuperación de las empresas latinas que cerraron durante la pandemia y cómo abordar los altos niveles de desempleo en nuestra comunidad?

Algo que generará empleo en nuestra comunidad es que necesitamos préstamos al 0% para pequeñas empresas.

Es hora de reducir la burocracia y facilitar el acceso al gobierno, ese gobierno que sea transparente y trabaje para todos por igual.

Hacemos que sea muy difícil abrir un negocio para un emprendedor.

Eso es realmente en lo que pienso en apoyarlos financieramente, brindarles acceso a los contratos de la Ciudad y apoyarlos eliminando la burocracia.

Bueno, pero en muchos casos tenemos muchos empresarios que no son residentes legales en la ciudad de Nueva York y no han podido aprovechar la gran cantidad de recursos federales y locales. ¿Tiene algún plan para ayudar a las pequeñas empresas que están por debajo del radar de todos los recursos disponibles?

- Este es un tema increíblemente desafiante ya que no obtuvimos tanto dinero como necesitábamos cuando pudimos llenar ese vacío.

El estado proporcionará más de dos mil millones de dólares para las personas indocumentadas, ambos trabajadores esenciales, además de poder hacer que las empresas aprovechen eso.

Tenemos que trabajar con nuestras organizaciones comunitarias, para lograrlo y hacer la conexión con las personas.

Pero es una cuestión de inmigración más amplia, y el cómo vamos a trabajar con nuestros socios federales para abogar por una reforma migratoria y cómo vamos a asegurarnos de que realmente somos una ciudad santuario que va a dar acceso a todos, especialmente aquí, para que inmigrantes indocumentados tengan un médico al que acudir, y no solo a las salas de emergencias.

Son pilares claves de nuestra sociedad y los impulsores de nuestro regreso económico.

¿Puede hablarnos de las tres principales estrategias de su plan económico? ¿Cuál tendrá el mayor impacto?

- El mayor impacto proviene del apoyo a las pequeñas empresas con préstamos sin interés.

Y el segundo más importante es brindarles a los trabajadores autónomos acceso a los beneficios de salud para apoyarlos mientras abren nuevos negocios que impulsen esta cantidad de empleo.

También tenemos que usar el gobierno, tenemos que hacerlo de manera que haya un puente desde, por ejemplo, desde nuestras escuelas de oficios a los trabajos de la ciudad.

Hablaste de acceso a la salud para los latinos. Entonces, ¿Planea construir algún tipo de infraestructura de salud específicamente para la comunidad latina? ¿Estas personas pueden aprovechar los recursos?

Absolutamente, necesitamos expandir la infraestructura de nuestras clínicas y también invertir en nuestros hospitales de la red de seguridad.

Particularmente cuando hay hospitales públicos, lo que vimos durante el COVID-19 es que había seis camas por cada cien mil personas en Manhattan y en los distritos exteriores. Hay una falta de coincidencia en la ubicación de los recursos.

También que esas personas no tenían acceso a un seguro médico, lo primero que necesitamos es que las personas tengan un acceso a un seguro y segundo a un médico.

También, tener acceso a un idioma en el que se sienta cómodo con proveedores culturalmente competentes. Cuando tienes personas que se ven como tú, te sientes más cómodo.

Aunque, quiero decir, que todavía creo que las citas médicas son incómodas en general, pero luego, realmente puedes tener la conversación con tu médico sobre cómo vas a estar más saludable.

Pero va más allá de la comunidad médica, en esta ciudad no tienen acceso a alimentos saludables. Vi esto durante el apogeo del COVID-19 cuando entregamos un millón de comidas al día y distribuimos otras 500.000 comidas.

Hay una increíble inseguridad al acceder a recursos instantáneos. El primer y gran paso es que tenemos que trabajar, es el dinero que dejamos sobre la mesa del gobierno federal, y que se nos permita hacer esa entrega.

De modo que, incluso si está usando SNAP, puede ordenar de Fresh Direct y Stop and Shop, y de todos estos otros lugares para que pueda obtener lo que desea y que esté disponible.

Eso es muy, muy importante, tengo la intención de hacerlo para que haya más planes disponibles donde haya personas sin hogar que necesiten atención médica.

Las personas sin hogar es un problema en la ciudad de Nueva York, ¿cómo planeas abordarlo?

- Realmente son dos partes, porque la falta de vivienda familiar es muy diferente a la falta de vivienda de la calle para las familias. Se trata de economía.

Sabes, el alquiler es muy alto, los trabajos son muy inestables, pero por lo general son problemas que enfrentan las mujeres que también enfrentan el problema de la violencia doméstica, pero eso también, es algo que está en juego en muchos casos, en realidad se trata entonces, de tener suficiente dinero para alquilar.

Estoy muy contenta de que el ayuntamiento haya aprobado una legislación para aumentar el monto del bono que está cerca del nivel federal, alrededor de $2,000 al mes, lo que le dará a la gente acceso a un apartamento. Sabemos que la vivienda y las comidas te hacen más saludable.

Necesitamos tener viviendas de apoyo. Es un proceso escalonado y tienes que generar confianza. Primero, en centros de acogida, luego un refugio seguro, camas y apoyo.

La vivienda es un servicio de apoyo para la salud mental y trabajar el abuso de sustancias que conocemos.

Después de eso es muy probable que pueda conseguir un trabajo y mantenerlo.

Necesitamos una vivienda, y eso consiste también en ser aproximadamente un tercio más barato.

Nos cuesta tres mil millones de dólares al año hacer lo que estamos haciendo ahora, con resultados terribles.

¿Cómo planea abordar el aumento de la violencia armada y la violencia en general en la ciudad?

- La violencia con armas de fuego aumenta en más del 70%. Tenemos demasiadas armas en esta ciudad, estoy comprometido a sacar 10,000 armas de la calle duplicando el tamaño de la unidad de supresión de armas en el NYPD, eso hace que el investigador principal trabaje con un programa de recompra de armas, trabajando con nuestros socios federales para detener el flujo de armas a través de la tubería de hierro del sur porque no tenemos un fabricante de armas en la ciudad de Nueva York.

Pero también se trata de la vigilancia del vecindario y la reconstrucción de la confianza con las comunidades.

Nuestros recursos deben estar siguiendo los datos para saber dónde está ocurriendo esto y para que la policía pueda conocer a los guardianes de su comunidad.

Pero también, tenemos que invertir para obtener una educación para tener la oportunidad de usar el movimiento Cure Violencia y los programas con mensajeros creíbles que hablen con los jóvenes.

Lo sabemos, los programas han sido efectivos, pero este es mi enfoque completo porque sin seguridad, no podemos hacer las cosas, no podemos hacer crecer la economía, no podemos reconstruir las pequeñas empresas, no podemos luchar contra el cambio climático, no podemos hacer los cambios que necesitamos hacer, a menos que la gente se sienta segura en la ciudad.

¿Tiene un plan para abordar la crisis educativa en la comunidad latina?

- Soy una niña de un sistema escolar público. Ni siquiera nos divertimos en las escuelas y tenemos demasiado dinero en la sede.

Inmediatamente trasladaría los ciento treinta millones de dólares a las aulas y les daría a los niños las principales herramientas reales que necesitan para cumplir con eficacia.

El teatro musical tiene que estar en todas las escuelas y sabemos que deberíamos evaluar la dislexia.

Usamos un programa de lectura, como el programa Wilson o lo que se conocía como un programa de fonética, para que los niños estén preparados para cuando lleguen a la educación de tercer grado.

Es la educación lo que cambia la vida de las personas, es lo que te permite prosperar, te permite obtener oportunidad económica. Y después de este año, particularmente el trauma de que los niños estén en Zoom o no puedan conectarse y, lo que es peor, algunos niños no obtuvieron dispositivos remotos hasta enero, y debemos estar empujando sobre cómo vamos a poner al día a los niños.

Pero también para aquellos niños que no tienen hogar, hay alrededor de ciento cuarenta escuelas que tienen el 20% de niños y personas sin hogar. Esos niños y familias reciben apoyo adicional porque sabemos lo estresante que es.

¿Hay algo que planee hacer para apoyar a las familias y enfatizar la necesidad crucial o aliviar algunos de los problemas de por qué tienen que abandonar la escuela?

- Tenemos que enfocarnos en todas nuestras familias, y eso incluye cosas como cuidado infantil gratuito para aquellos que ganan menos de setenta mil dólares al año.

Pero también se trata de ayudar a los niños a hacer del aprendizaje algo que realmente entiendan y el por qué lo están haciendo. Que sepan por qué estudian álgebra, por qué estoy tomando historia.

Este es el comienzo de la universidad, para que cuando te gradúes de la escuela secundaria, tengas un título de asociado, básicamente de forma gratuita.

Estamos haciendo que la educación se conecte con la carrera. Tenemos que lidiar con el hecho de que se puede obtener oportunidades de empleo o en salud, y que la gente acceda independientemente de sus ingresos.

New York Post informó que los empleados han afirmado que, en el Departamento de Saneamiento, las minorías fueron mal pagadas y con salarios bajos durante su tiempo como Comisionada, ¿Cuál es su respuesta a estas acusaciones?

- Dirigí una organización que estaba compuesta en un 98% por hombres, lo dejé más equitativo que cuando lo encontré, y como alcalde podré hacer incluso más de lo que podría cuando era comisionado.

¿Por qué no pudo hacer más como comisionado, si existe un sistema injusto y un sistema de dos niveles? ¿Por qué no pudo dirigirse a ese comisario?

- No negocie los contratos de la ciudad. Tenían diferentes contratos y esa es la oficina de Relaciones Laborales.

¿Hizo algo para tratar de trabajar con él y ver si se podía aliviar la disparidad?

Absolutamente, abogué muy a menudo con la oficina de Relaciones Laborales del alcalde, pero ya sabes, su posición era que sigas el patrón y que luego el patrón de negociación.

¿Cuál es su mensaje para los votantes latinos indecisos? ¿Por qué deberían votar por ti?

- Yo quiero que los votantes latinos voten por mí porque mi visión es de una ciudad más habitable, una ciudad donde su familia esté en el centro de lo que pienso todos los días.

Como alcalde voy a hacer que le resulte más fácil prosperar como propietario de una pequeña empresa, como emprendedor, como padre de niño en nuestro sistema educativo, para que estemos construyendo la Ciudad de Nueva York del futuro.

Estoy listo para hacer el trabajo, tengo la experiencia, habiendo hecho el trabajo durante los últimos 14 años, ya sea entregando agua, quitando nieve o recogiendo basura.

Entiendo cómo funciona el servicio de la ciudad de Nueva York, y realmente no hay nada más progresista que, asegurarme de que el gobierno de la ciudad esté trabajando para todos por igual, y estoy listo para hacerlo.

¿Algún otro mensaje que le gustaría transmitir a la comunidad latina?

Esto también es personal para mí, quiero ser el alcalde para que pueda haber un cambio fundamental y también unificarnos en toda la ciudad para que realmente sintamos que volvemos a ser neoyorquinos.

Sé que somos la mejor ciudad del país, tenemos que unirnos y hacer que eso suceda y unir todos nuestros talentos.