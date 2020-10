Johanna García: mi prioridad es la educación

Advertisement

Los padres de Johanna García son inmigrantes cubanos que llegaron hace muchos años a Estados Unidos, pero toda su vida ha estado rodeada por la cultura dominicana, desde pequeña, incluso, ha visitado varias ocasiones la Republica Dominicana por labores humanitarias.

Asistió a las escuelas públicas en el Alto Manhattan, donde actualmente está criando a sus tres hijos como madre soltera por más de 10 años.

Su experiencia de más de una década criando a sus tres hijos le ha puesto de relieve la importancia de las políticas compasivas, centradas especialmente en las mujeres.

García se identifica como una mujer religiosa y agradece a Dios la buena crianza que le ha dado a sus hijos, así mismo, agradece al Altísimo que su hija con mucho esfuerzo en estos momentos se encuentre estudiando su carrera universitaria.

El pasado 4 de octubre desde el parque J. Hood Wright en el Alto Manhattan junto a líderes políticos, Johanna García anunció su candidatura oficial para el Concejo Municipal en representación del Distrito 10.

Simbólicamente García, que representará las zonas de Washington Heights, Inwood y Marble Hill, realizó este acto frente a la escuela primaria que asistió cuando era niña.

Johanna es un producto orgulloso de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York: PS 173, Mott Hall y La Guardia High School for the Arts.

Toda su vida ha trabajado para asegurar que cada niño tenga la oportunidad de una educación de calidad y la oportunidad de tener éxito; ha luchado para asegurar que las personas que “hicieron esta comunidad puedan permitirse quedarse en esta comunidad; y continuar siendo una voz fuerte a favor de la equidad y la justicia”.

Consiguió su primer trabajo cuando era adolescente a través del Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP), desde entonces ha estado trabajando sin parar para levantar a su comunidad.

¿Qué te motivó a postularte como candidata por tu comunidad?

- Yo por muchos años he trabajado en campañas de otros políticos demócratas, asegurándonos que nuestra comunidad sea representada por los valores que están alineados a los demócratas.

Una de las campañas más importantes para mí fue cuando descubrimos a una persona que decía ser demócrata, pero, estaba alineada con los republicanos, entonces, eso me chocó bien fuerte ya que era injusto para nosotros porque estaba bloqueando demasiados proyectos de ley que nos iban a ayudar.

Yo he estado en muchos espacios trabajando ampliamente con la asociación de inquilinos en lo que fue la rezonificación de Inwood, eso es algo muy clave en esta comunidad porque el actual concejal presentó un plan, dónde iban a desplazar demasiadas personas y pequeños negocios que han vivido acá por años.

Fui una de las personas que fundaron “Alto Manhattan no se vende” y educamos al pueblo sobre como esto nos iba a impactar.

Entonces al ver que esta posición en el Concejo Municipal se va a vencer el año que viene, me dijeron a mí todas estas personas con las que he trabajado por tantos años, que ya era tiempo para postularme.

Yo soy una persona que no necesito un título para trabajar por el pueblo, pero sé que ha habido un vacío de liderazgo.

Me encuentro en la posición de ser la mejor opción porque conozco el sufrimiento del pueblo, yo misma lo he tratado como ser humano y entiendo cómo funciona el gobierno, la comunidad y cómo movilizar al pueblo.

¿Cómo ha sido tu trabajo con la comunidad?

- Como presidenta del Concilio de Educación comunitaria designada por la presidenta del Condado de Manhattan Gale Brewer, tuve la oportunidad de ver lo que está sucediendo más profundamente con las 38-40 escuelas en el Alto Manhattan porque había plomo en el agua de las escuelas que ellos consumían, entendí como estaban sacrificando la salud de nuestros hijos.

He trabajado bastante por esta comunidad para alzar, la voz de los padres líderes, ellos son los que más conocen las necesidades de sus hijos y como abogar por sus escuelas.

También he realizado un gran trabajo por los derechos de los inquilinos para que no se sientan acosados por los propietarios.

Políticamente he estado muy integrada para asegurarnos que nosotros tengamos una representación justa con valores alineados con los Derechos Humanos

Mi trabajo con la comunidad incluye la Iglesia Fort Washington Collegiate, una iglesia cristiana muy involucrada con todos los vecinos de esta zona.

Hemos trabajado con la campaña para cancelar la renta, trabajamos con las personas ayudando a que se registren para votar, trabajamos con las personas para que llenen el Censo 2020.

Somos muy integrados en la comunidad y me da mucho gusto ser una líder de la iglesia que trabaja apoyando a la comunidad LGBQT y Black Lives Matter.

Nosotros como iglesia, lamentamos que haya odio en nuestros vecinos y siempre vamos a remarcar, que estamos trabajando por los derechos de la comunidad.

¿Has experimentado algún impedimento como mujer latina y madre soltera para lograr todo lo que has logrado?

- Si, creo que lo más difícil es el tiempo, la energía que eso requiere y asegurarte que tus hijos todavía sean tu prioridad, que mis hijos no se sientan como que lo estoy dejando en el aire.

Es un balance muy difícil, pero me ha hecho ver que lo fuerte que es una mujer porque sabemos cómo cargar con muchas prioridades a la misma vez.

También, debo decir que hay discriminación en muchos políticos, especialmente republicanos que son machistas y creen que la mujer latina necesita permiso para ser líder, necesita permiso para sobresalir en una situación o tomar una posición.

Tengo la dicha de haber sido criada por una madre soltera que me ha enseñado valore y como ser una mujer fuerte.

Yo, no solo soy una mujer latina, sino, que también soy una mujer que me considero afrolatina y me duele mucho las injusticias que he visto en cuestión de injusticia racial.

Como madre soltera, he ido siempre con mis hijos a todas las reuniones y, les estoy sirviendo como un ejemplo, esperando que el día de mañana ellos vean que significa ser una persona que se dedica a la comunidad por el bien del pueblo.

En tu proceso como líder de la comunidad y candidata política ¿Cuáles son necesidades que más te expresan?

- Educación pública y vivienda, esas son dos cosas muy importantes para este Distrito.

A las escuelas de este Distrito se le debe un promedio de 40 millones de dólares, tenemos aulas sobrepobladas, no tenemos suficientes maestros en las artes, no tenemos suficientes salones para la ciencia, no tenemos suficientes maestros bilingües, no tenemos los recursos suficientes para que nuestros hijos tengan la educación que ellos merecen.

He visto cómo ha cambiado bastante la comunidad porque las personas no pueden pagar el alto costo de la renta, nosotros como líderes tenemos que proteger lo que es la vivienda asequible y también evitar que los caseros sigan acosando a nuestros inquilinos, especialmente a las personas de mayor edad.

Los caseros les ponen una presión hacia estas personas y lamentablemente los inquilinos no conocen sus derechos.

Aparte de educación y vivienda, lo que le falta a la comunidad es oportunidad al trabajo, tenemos una población de muchos inmigrantes y necesitan trabajo, quieren oportunidad y eso va de la mano con lo que es la educación pública.

En mi Distrito hay muchas oportunidades para desarrollar el empleo y otros proyectos que le den esa oportunidad a nuestra juventud.

¿Consideras que los políticos actuales no defienden los intereses de los neoyorquinos?

- Actualmente el concejal no está representando los intereses del pueblo, eso fue muy evidente con el presupuesto que él tenía. Muchas personas rechazan la idea de la rezonificación, incluso se puso una demanda en la Corte en contra de la resolución.

Hay un alto rechazo actualmente hacia el concejal y los políticos. Ahora mismo, con pocas excepciones se están dedicando más a lo que es ser eficiente en la política que en los asuntos comunitarios.

Están dedicando más tiempo en ser reelegidos, entonces, todo es propaganda, relaciones públicas, tomarse fotos en una rueda de prensa, pero, profundamente no están haciendo lo que deben hacer para ayudar a las personas y resolver los problemas de las familias.

¿Cómo crees tú que puedes empoderar a las mujeres latinas?

- Una de las cosas para empoderar a las mujeres latinas es estar siempre presente.

Al haber otras latinas en espacios de liderazgo o hablando de una forma bien sincera sobre sus desafíos y las barreras, inspira a otras personas.

Aunque, no tienes que brincar tan alto para tener una voz en ese espacio, todas las voces de las latinas merecen su tiempo para ser escuchadas y para ser consideradas.

Lo primero que la mujer latina tiene que hacer, es decir que estoy presente, si hay un problema, estoy presente, buscar siempre una solución y sobre todo apoyarnos las unas a las otras.

De todos tus programas de gobierno ¿Cuál consideras que es el más relevante y por qué?

- El más relevante es educación pública, la educación de nuestros hijos es el nexo hacia la sociedad.

Esta crisis sanitaria nos hizo ver que estamos haciendo mal por nuestros niños, lo que pudimos tomar en cuenta para cambiar y hacer mejor.

Estamos hablando de su desarrollo socioemocional, nuestros hijos han sufrido demasiado, están traumatizados y esto les ha impactado su vida. No tienen ninguna guía de cómo vamos a dar cada paso, los mismos padres están pensando que va a suceder después esa ansiedad.

Es muy importante reestructurar lo que es la educación pública para que funcione de una forma concretamente que responda a la necesidad de nuestros niños. Tenemos que asegurar de no fallar en su futuro y darles los recursos.

Para mí, todo rodea alrededor de la educación de nuestros hijos. Cuando vemos los debates, a ninguno le interesa la educación, todas las conversaciones se enfocan en reabrir la economía, un restaurante o una tienda.

Primero, tenemos que ver si la escuelas están fusionando como es debido, debemos tener eso como una prioridad y claro, después de eso, también tenemos que ver como recuperar la economía por el impacto que hemos tenido con el COVID-19.