La reina Isabel II del Reino Unido tomará el té con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, durante una recepción el próximo domingo en el castillo de Windsor, su residencia oficial a las afueras de Londres, indica este jueves la Casa Real.

Tras anunciar la invitación hace una semana, el palacio de Buckingham, residencia londinense de la reina Isabel II, precisó hoy en un comunicado detalles de la ceremonia, que incluirá la inspección por parte del presidente de la Guardia de Honor real.

Biden, que se encuentra en el Reino Unido para asistir a la cumbre del G7, será el decimotercer presidente estadounidense que Isabel II recibe formalmente de los catorce que han servido durante sus 69 años de reinado, con la excepción de Lyndon Johnson.

Según la nota de palacio, la monarca de 95 años tuvieron al presidente, de 78, y su esposa, de 70, en el cuadrilátero que hay enfrente del castillo, donde la Guardia de Honor, formada por el primer batallón de guardias granaderos de la Compañía de la Reina, ofrecerá un saludo militar y se escuchará el himno de Estados Unidos.

Después de acompañar al comandante de la Guardia real, el mayor James Taylor, y al general Christopher Ghika en la inspección de las tropas, Biden presenciará junto con la reina Isabel II y la primera dama un desfile militar, tras lo cual todos disfrutarán de un té a la inglesa en el interior del castillo.

Antes de recibir al 46 presidente de Estados Unidos, investido el pasado enero y que realiza su primer viaje internacional, Isabel II acogió en Windsor a sus predecesores Donald Trump (2018); Barack Obama (2016); George W. Bush (2008) y Donald Reagan (1982).

La reina Isabel II ha marcado este jueves con un rosal plantado en los jardines del castillo -regalado por la Sociedad Real de Horticultura (RHS) - el que hubiera sido el centenario de su esposo, Felipe, duque de Edimburgo, fallecido el pasado 9 de abril y con el que llevaba 73 años casada.

En un mensaje de Twitter, Jill Biden deseó "paz y consuelo" a la reina y su familia en el aniversario de su difunto esposo. EFE

We are holding the entire Royal Family in our hearts today, and wishing them peace and comfort on what would have been Prince Philip’s 100th birthday.

— Jill Biden (@FLOTUS) June 10, 2021