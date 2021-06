Efectivos de agencias del orden y oficinas de alguaciles de una decena de condados de Florida se desplegarán en Texas y Arizona para apoyar a las autoridades de esos estados durante la crisis migratoria en la frontera sur, anunció este miércoles el gobernador, Ron DeSantis.

Durante una conferencia de prensa en la oficina del alguacil del condado de Escambia, en Pensacola, DeSantis afirmó que Florida es el primer estado en brindar "ayuda mutua" a Arizona y Texas.

Recientemente, los gobernadores republicanos de estos estados sureños enviaron una carta en busca de ayuda después de que el presidente Joe Biden, revocara las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump, apuntó DeSantis.

"La crisis de seguridad fronteriza de Estados Unidos afecta a todos los estados y a todos los estadounidenses", dijo el gobernador hoy en la rueda de prensa, en la que estuvo junto a la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y varios alguaciles de todo el estado.

Last week, Texas and Arizona called for help to secure the southern border. I’m proud to announce that Florida is stepping up to help the effort and to protect our residents from the harms caused by open borders. https://t.co/mD7EmYduK6

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 16, 2021